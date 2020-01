Leerlingen planten 150 nieuwe bomen in gemeentepark: “Heel leuk en zelfs een beetje spannend!” emz

23 januari 2020

15u27 1 Schoten Afgelopen donderdagnamiddag hebben de leerlingen van de Burgemeester Marnixschool 150 nieuwe bomen geplant in het gemeentepark. Zo gaven ze in samenwerking met Bosgroep Antwerpen Noord inheemse bomen een kans. “Het is belangrijk dat zij zorg zullen dragen voor het bos. Zij zijn de toekomst van morgen”, zegt Nele Demeudt, leerkracht van het tweede leerjaar.

De afgelopen periode heeft het bestuur heel wat beheerwerken laten uitvoeren door de Bosgroep. “Exoten als de Amerikaanse eik werden gekapt. Op die manier komt er plaats en licht vrij voor inheemse soorten als de winterlinde, de zomereik en de wintereik. We planten die in zes groepen van vijfentwintig bomen. Die zullen in de toekomst hun bijdrage leveren tot een verscheiden biodiversiteit”, verduidelijkt Karolien Devriendt, coördinator van Bosgroep Antwerpen Noord.

Fier als een gieter

Volgens schepen voor groenvoorzieningen Walter Brat is het van essentieel belang dat ook de kinderen betrokken worden in groenprojecten. “Het is de bedoeling dat de leerlingen dit moment koesteren. Ze zullen hier zo fier als een gieter met hun ouders komen wandelen om te tonen dat zij die bomen hier zelf geplant hebben. Uiteindelijk zijn zij dus onze ambassadeurs”, licht Brat toe.

Voor de leerlingen van de Burgemeester Marnixschool was het een hele belevenis om zelf de bomen te mogen aanplanten. “Ik vind het heel leuk en zelfs een beetje spannend!”, zegt Alana (7) uit het tweede leerjaar. De kinderen zelf vinden een groene omgeving een groot pluspunt in hun gemeente. “Omdat ik zelf in Schoten woon, kom ik hier wel eens wandelen. Ik vind het belangrijk dat hier veel bomen zijn, omdat ik ze mooi vind”, vertelt Alana.