Leerlingen Heilig Hart van Maria verkopen soep voor het goede doel Toon Verheijen

03 oktober 2019

Leerlingen van het zesde jaar van het Heilig Hart van Maria Instituut in ’s Gravenwezel gaan op maandag 7 oktober zelfgemaakte pompoensoep verkopen voor het goede doel in het kader van een schoolproject. De leerlingen Anaïs, Nicole, Robbe, Dorien en Katrijn zullen met hun soep postvatten aan de Carrefour in Schoten. “We volgen de richting Sociaal Technische Wetenschappen en het kadert in een schoolproject. We kozen voor het goede doel Welzijnszorg. We hebben gekozen voor het verkopen van versgemaakte pompoensoep in het kader van ‘soep op de stoep’-acties. Omdat pompoenen ook doen denken aan Halloween, hebben we er een griezelig spookstandje voor gemaakt waar we de soep zullen verkopen. Al ons ingezamelde geld gaat integraal naar Welzijnszorg. De materialen die we gebruikt hebben zijn allemaal gesponsord.” De soepverkoop vindt plaats op maandag 7 oktober van 13 tot 16 uur vlak voor de Lunch Garden aan de Carrefour op de Bredabaan in Schoten.