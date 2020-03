Leerlingen Campus Kajee planten eerste ‘tiny forest’ in België emz

16 maart 2020

12u30 0 Schoten Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van basisschool Campus Kajee in Schoten op hun terreinen zeshonderd bomen geplant. Dat was geen gewone boomplantactie, aangezien het inheems bos ter grootte van een tennisbaan het eerste ‘tiny forest’ in ons land is. “Dankzij Campus Kajee konden we snel inspelen op de vraag van Instituut voor Natuureducatie (IVN) Nederland om een terrein te vinden waar voor Vlaanderen een demomodel kon ingericht worden”, zegt Walter Brat (N-VA), Schotense schepen voor Milieu en Duurzaamheid.

Hoewel het bos normaal afgelopen zondag in aanwezigheid van Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir aangelegd zou worden, was Campus Kajee door de coronacrisis genoodzaakt reeds op vrijdag 13 maart zonder enig feestgedruis het eerste Belgische tiny forest aan te planten op hun gronden op de Alice Nahonlei. Het gemeentebestuur is zeer tevreden dat de primeur voor Schoten is weggelegd. Initiatiefnemers GoodPlanet Belgium en IVN Natuureducatie uit Nederland zullen het concept dit voorjaar ook op andere plekken in ons land uitrollen. Brat is heel tevreden dat het Schotens tiny forest de standaard zal vormen in België. “Het demomodel is nodig. Je ziet overal in Vlaanderen projecten die de geregistreerde naam gebruiken, maar niet de strenge criteria en kwaliteitseisen van een echt tiny forest opvolgen.”

Dichtbegroeid

Een tiny forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan waar zeshonderd bomen en struiken worden aangeplant, wat een heel dichte bezetting is in vergelijking met traditionele bosbouw. Verder wordt ook compost aan de bodem toegevoegd, waardoor het bos groeit razendsnel en na enkele jaren een bos vormt dat anders decennia nodig heeft om eenzelfde houtvolume te bereiken.

Het dichtbegroeide bos is een ideale plek voor vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Het project zal ertoe bijdragen dat de kinderen en omwonenden boseducatie in hun eigen achtertuin kunnen ervaren. “Het zet hele dynamiek in gang tussen alle betrokkenen die op het terrein bezig zijn met jongeren enerzijds en natuur en bos anderzijds. Met hulp van enkele aannemers, de milieuraad, Bosgroep Antwerpen-Noord, het Regionaal Landschap De Voorkempen, Igean en de sociale werkplaats Noordheuvel hebben we op korte termijn dit tiny forest kunnen realiseren”, zegt Brat.

Wonderbos

Bij de aanplanting werd het tiny forest gedoopt tot ‘Wonderbos Campus Kajee’. De scholieren zullen als ‘rangers’ gecoacht door GoodPlanet Belgium waken over het bos. Tegelijkertijd leren ze bij over de natuur in een speciaal ingerichte buitenklas aan de rand van het tiny forest. Dat zal een uniek labo worden om onderzoeksprojecten te doen over onder meer temperatuur, bosbodem of fauna en flora. Het ‘Wonderbos’ is ook toegankelijk voor alle andere scholen uit de omgeving en voor de buurtbewoners van de Vereniging Schotenhof/Koningshof, die het peterschap van het bos op zich namen.