Koorgroep Cantiamo zingt op Valentijn ten voordele van Tanzaniaans weeshuis emz

05 februari 2020

16u16 0 Schoten Ook dit jaar zorgt de Schotense koorgroep Cantiamo voor een originele Valentijn. Met hun concerten zetten ongeveer zeventig koorleden op 15 en 16 februari de Heilig Hartkerk in vuur en vlam. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de lokale Schotense jeugdwerking en nieuwe bedden voor het Tanzaniaans weeshuis ‘Samaritan Village’ in Arusha.

Voor de Schotenaar is Valentijn onlosmakelijk verbonden met de valentijnsconcerten van Cantiamo. Ook dit jaar brengt de lokale koorgroep een erg gevarieerd concert. Het belooft een multimediaal optreden te worden met populaire liefdesliederen, gospel- en pophits, poëzie, film, beeld, woord en bijzondere animatie. Een ruime delegatie van zingende en swingende zusters brengen samen met het koor geliefde liederen uit Sister Act en The Sound of Music. Een lokaal jazzgezelschap zorgt dan weer voor de begeleiding.

Het zal een speciale editie zijn, omdat ook de ‘Deuzeldse Hartjes’ hun intrede zullen doen op de muziekconcerten als symbool van de Heilig Hartkerk. Het hartvormig koekje om in twee te breken heeft immers zijn wortels in de valentijnsconcerten van 2019, toen het de muzikale avondviering nog ontbrak aan symbolen.

Weeskinderen

Een deel van de opbrengst gaat naar de lokale jeugdwerking in Schoten. Daarnaast wil Cantiamo ook een deel schenken aan een weeshuis in de buitenwijken van de Tanzaniaanse hoofdstad Arusha. In september 2020 zal een deel van de koordelegatie een persoonlijk bezoek brengen aan het weeshuis ‘Samaritan Village’. “Sinds 1996 wil ‘Samaritan Village’ weeskinderen en verlaten kinderen bijstaan in fundamentele zorgen. Daarnaast geeft het weeshuis de kinderen liefde, aandacht en genegenheid”, zegt de Schotense Greta Ferket, leidster van de reis naar Tanzania.

Momenteel verblijven er ongeveer 55 à 60 kinderen tussen 1 en 23 jaar. “Ze kunnen in het tehuis blijven totdat ze op één of andere manier geadopteerd worden of totdat ze zelfstandig in het leven kunnen staan”, zegt Ferket. Met de opbrengsten van de valentijnsconcerten en andere optredens van Cantiamo kan het weeshuis nieuwe bedden aankopen. “Sommige kinderen slapen met drie in één bed. ‘Samaritan Village’ hoopt met donaties ieder kind in een apart bed te slapen kunnen leggen”, licht Ferket toe.

Tickets

De valentijnsconcerten van Cantiamo vinden plaats op zaterdag 15 februari om 20 uur en zondag 16 februari om 15 uur in de Heilig Hart-concertkerk. De prijs bedraagt 15 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa. Tickets bestellen kan via leenredig@hotmail.com met vermelding van aantal gewenste tickets, welk valentijnsconcert, je naam, adres en telefoonnummer. Bellen en bestellen kan ook op het nummer 03 289 57 88 of via 03 354 19 50 (Ingrid Verwulst).

Meer informatie via www.heilighartschoten.be