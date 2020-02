Koorgroep Cantiamo trakteert publiek op meezingers en Deuzeldse Hartjes emz

17u05 0 Schoten Afgelopen weekend stroomde de Schotense Heilig Hart-concertkerk op zaterdagavond en zondagnamiddag vol voor de Valentijnsconcerten van koorgroep ‘Cantiamo’. Het publiek werd verwend met een hele reeks meezingers. Aan het einde van de kooroptredens kreeg elke concertganger een ‘Deuzelds Hartje’, het dubbel hartvormig koekje dat sinds kort het nieuwe symbool vormt voor de wijk. De opbrengst van de twee concerten gaat naar een Tanzaniaans weeshuis.

De Schotense koorgroep ‘Cantiamo’ greep ook dit jaar Valentijn aan als gelegenheid om uit te pakken met een tweevoudig concert. Daarbij kregen de koorleden versterking van een delegatie van zingende en swingende zusters. Naast meezingers was er ook plaats voor inspiratievolle teksten. Voor het enthousiaste publiek was het een geslaagde avond. “Het is fantastisch om te zien hoe iedereen heeft genoten”, zegt koorleider Werner Van Acker.

Deuzelds Hartje

Op de Valentijnsconcerten ging uiteraard ook aandacht uit naar de liefde. Aan het einde van de concerten braken de bezoekers van de kooroptredens het ‘Deuzelds Hartje’ met hun buur. De zandkoekjes, waarvoor het idee groeide op de concerten van afgelopen jaar, hebben speciaal daarvoor een vorm bestaande uit twee aan elkaar gebakken harten. “De Deuzeldse Hartjes zijn het symbool voor waar het allemaal om draait, namelijk samen aan mooie dingen werken, ten voordele van lokale en internationale initiatieven”, klinkt het. De opbrengst van de concerten worden immers geïnvesteerd in de Schotense jeugdwerking. Een ander deel gaat naar het Tanzaniaans weeshuis ‘Samaritan Village’.