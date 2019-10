Koninklijk Atheneum opent gloednieuw kapsalon voor tweede- en derdejaars PhT

25 oktober 2019

19u09 0 Schoten De dertig tweede- en derdejaarsleerlingen van de richting ‘Haarzorg’ in het Koninklijk Atheneum Schoten zijn er erg trots op: vrijdag is hun gloednieuwe kapsalon in de school feestelijk geopend. “Het lokaal is bijna dubbel zo groot geworden. Zo kunnen we veel aangenamer werken.”

Haarkapper is een knelpuntberoep. “Begin dit jaar waren er circa 800 vacatures bij de VDAB”, zegt Marc Boers, directeur van het atheneum. “Vandaag staan er nog steeds 171 vacatures open.” Het nieuwe kapsalon kwam er niet vanzelf, hoewel het vorige na ruim 20 jaar intensief gebruik zijn beste tijd had gehad. Een belangrijk zetje kwam er nadat een leeronderneming van scholieren 3.000 euro ‘sponsorgeld’ opleverde. Toen was ook scholengroep Invento overtuigd van de noodzaak. “Alles samen heeft dit project 69.000 euro gekost”, zegt David Christiaens, technisch adviseur/coördinator.

Ineke, Gabrielle en Latifa - alle drie derdejaars - zijn enthousiast. “Ik denk zelfs dat ik alleen wou verdergaan met deze opleiding omdat alles zo mooi vernieuwd is”, grapt ze.

Dimmy Jansen (20) studeerde vorig jaar af in Schoten. “Over de kwaliteit van de opleiding kan ik alleen maar tevreden zijn. Ik had meteen werk bij kapsalon Brenda in Sint-Job-in-’t-Goor. Eerder had ik daar al twee jaar stage gelopen. Begin september was ik hier op school al eens komen kijken: het is een prachtig lokaal geworden.”

Goed om weten: voor een kapbeurt kun je dinsdag, donderdag en vrijdag op afspraak in het Koninklijk Atheneum Schoten terecht: 03/641.67.65.