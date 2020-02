Klassieke muziek herleeft in Schoten dankzij cultuurschepen (en pianiste) Charlotte Klima emz

17 februari 2020

18u21 0 Schoten Op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari is klassieke muziek koning in Schoten. Met de wintereditie van de Torenconcerten in het cultuurcentrum brengen jong talent en vermaarde virtuozen als Jan Vermeulen melodieën van componisten Brahms, Schubert, Benoit, Beethoven... Cultuurschepen Charlotte Klima, zelf pianiste, klinkt alvast enthousiast. “Voordien was er nauwelijks een aanbod in onze gemeente”, zegt Klima.

In augustus 2019 werden de Torenconcerten voor het eerst georganiseerd in het Park van Schoten. Met bijna vijfhonderd bezoekers was de eerste editie een groot succes. Daarom besloot de gemeente Schoten er een wintereditie aan te breien.

Met de Torenconcerten wil Klima het aanbod aanvullen. Zelf volgde de cultuurschepen de studie piano aan het conservatorium, eerst in Antwerpen en vervolgens in Tilburg. “Er was al een zeker gamma aan klassieke muziek gebracht door de Academie, op de aperitiefconcerten en de concerten van vzw Koningshof. Toch verdient het nog meer aandacht. Bovendien beperkten de meeste concerten beperkten zich tot kamermuziek met vijf of maximaal tien muzikanten. Met de Torenconcerten willen wij ook een orkest klassieke muziek laten brengen”, aldus Klima.

Op de Torenconcerten zal ook de nieuwe vleugelpiano van de gemeente voor de eerste keer gebruikt worden. “Voordien had het cultuurcentrum geen eigen piano. Ook voor optredens van de Academie moest die altijd gehuurd worden. Op de Torenconcerten zal onze gloednieuwe aanwinst voor de eerste keer kunnen dienen”, glimlacht Klima.

Piano

Op de eerste concertavond verwelkomt Schoten het duo Jan Vermeulen en Veerle Peeters. Terwijl Vermeulen in binnen- en buitenland de bijnaam van ‘de ideale Schubertvertolker’ draagt, was Peeters laureaat bij het Nederlandse ‘Internationaal kamermuziekconcours Almere’ en het Belgisch concours ‘Gouden Vleugels’. De twee pianisten, die al twintig jaar compagnons zijn, zullen vierhandig stukken van Schubert en Brahms brengen. Tijdens het tweede gedeelte tovert jazzmuzikant Stijn Wauters bekende melodieën van onder meer Duke Ellington en George Gershwin uit zijn piano.

De avond erop is het tijd voor jong talent. De laatstejaars van de kunsthumaniora in Antwerpen brengen een solistenconcert onder leiding van de Schotense dirigent, componist en saxofonist Edwig Abrath. De luisteraars genieten daarbij van het werk van Ludwig van Beethoven, Federico Torroba, Peter Benoit en Joaquín Rodrigo.

De Torenconcerten vinden plaats op vrijdag 21 februari om 20 uur en op zaterdag 22 februari om 20 uur in het cultuurcentrum De Kaekelaar. De prijs bedraagt 12 euro. Tickets verkrijgbaar via het cultuurcentrum.