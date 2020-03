Kinderopvang zat bijna zonder voorraden: “Door het hamstergedrag komen wij in de problemen” emz

13 maart 2020

10u53 0 Schoten Aan Colruyt in de Paalstraat was het vrijdagmorgen tot op de parking aanschuiven met de winkelkar. Daardoor kon de winkelketen de bestelling voor kinderopvang Boembabeloe niet bolwerken. “We moesten op bereidwillige ouders terugvallen om onze kinderen van fruit te kunnen voorzien”, zegt medewerkster An Boden.

De verspreiding van het coronavirus zaait paniek, zoveel is duidelijk. Dat is ook het geval in Schoten. “Vijf minuten nadat de plaatselijke Colruyt geopend was, stond die blijkbaar al helemaal vol met klanten. De winkelrekken waren onmiddellijk leeg. Door de drukte liet de Collect & Go ons weten dat ze onze bestelling niet konden klaar krijgen. Het leek erop dat we onze kinderen geen fruit zouden geven vandaag”, vertelt Boden.

Solidariteit

Een medewerkster van de kinderopvang plaatste als reactie een verontwaardigd bericht online. Meteen sprongen een aantal Schotenaren in de bres. Verschillende mensen wilden naar de winkel gaan of boden producten aan die ze nog in huis hadden. Dat was op dat moment al niet meer nodig, want ouders van de kinderen hielpen de kinderopvang uit de nood.

Ondanks dat het probleem verholpen werd, roept de kinderopvang op om te stoppen met winkelkarren overvol te laden. “Als mensen blijven hamsteren, zullen nog veel instanties in de problemen komen”, besluit Boden.