Kinderen brengen nachtje door in bibliotheek: “Het is heel spannend!” emz

24 februari 2020

14u13 0 Schoten Afgelopen zondag op maandag hebben vijftien kinderen een aparte nacht beleefd. Ze mochten blijven slapen in de Schotense Braembibliotheek. Daarbij kwam ook heel wat leesplezier kijken. “Het is keitof om op een andere plek dan normaal te mogen slapen”, glundert Jan (7).

Door het druilerige weer vallen vele uitstapjes tijdens de krokusvakantie in het water. Maar dat was niet het geval voor het slaappartijtje in de Braembibliotheek, die voor het tweede jaar op rij de overnachting organiseerde. Afgelopen zondagavond stroomden vijftien enthousiaste kinderen binnen in de bib. Vlak voor het slapengaan werden de kinderen getrakteerd op het interactieve verhaaltje van ‘Kleine Spruit’. Ze genoten met volle teugen van het schouwspel.

Nieuwe vriendjes

Voor de kinderen was het logeren in de bibliotheek een unieke ervaring. “Het is heel spannend dat we hier mogen blijven slapen”, kirren de kinderen. De deelnemers aan de activiteit waren leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar uit de verschillende Schotense scholen als Sint-Cordula, Bloemendaal, Sint-Lutgardis, Sint-Eduardus, Sint-Filippus en het Vijverhof. “Sommigen zijn mijn klasgenootjes, maar anderen niet. Het is leuk dat iedereen hier nieuwe vriendjes kan maken”, vertelt Aleya (8). Als het van de kinderen afhangt, zal het logeerpartijtje ook volgend jaar doorgaan. Ook de bibliotheek is voorlopig van plan de activiteit iedere krokusvakantie te laten plaatsvinden.