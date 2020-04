Kerkuil die ontsnapte bij inbraak nog steeds niet terug: “Probeer uil niet zelf te vangen” emz

28 april 2020

12u19 4 Schoten Stefan Poussière (44) uit Schoten is een van zijn kerkuilen kwijt, met ‘dank’ aan een inbreker. De dader slaagde er een kleine week geleden in het slot van zijn uilenvolière te verwijderen, waarna twee van zijn drie kerkuilen de duisternis invlogen. Zaterdagavond slaagde hij erin zijn bruine uil te vangen in het Bouckenborghpark in Merksem. De nog vermiste Molly is herkenbaar aan haar witte kleur en groene pootring. “Ze is uitgehongerd, want ze heeft nooit geleerd te jagen”, vertelt Stefan.

Uilenliefhebber Stefan ging vorige week om 1 uur ‘s nachts, in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april, nog even controleren of alles in orde was met zijn drie vogels. “Zeker nu onze zwarte kerkuil Spooky aan het broeden is, neem ik vaak een extra kijkje.”

Om 6 uur ‘s ochtends merkte hij dat het slot weg was en het schuifslot open stond. Zijn Europese kerkuil met wit masker en Spaanse kerkuil met bruin masker waren weggevlogen. “Ze moeten vrijgelaten zijn. Mogelijk door iemand die zich kant tegen uilen en vogels in gevangenschap. Zo zijn er de laatste tijd in de buurt ook papegaaien en kanaries opzettelijk losgelaten. Maar het kan even goed iemand geweest zijn die zich in tijden van corona verveelde.”

Tips

Terwijl Odin richting Merksem vloog, bleef Molly in Schoten ronddolen. Nadat Stefan een oproep in verschillende lokale Facebookgroepen lanceerde, werd hij overstelpt met meldingen van buurtbewoners. Die tips waren niet altijd even nuttig. “Er leven immers ook bosuilen en kerkuilen in het wild in Schoten en de omgeving. Dat kan wel voor verwarring zorgen”, licht Stefan toe. Daarnaast besefte niet iedereen dat de rondfladderende bruine uil een losgelaten huisdier was.

Omdat de uilen vooral ’s nachts actief zijn, wachtten Stefan en zijn vader vooral spotmeldingen af. Afgelopen weekend lichtten Leslie Siau en haar familie Stefan in dat ze Odin gesignaleerd hadden in het Bouckenborghpark in Merksem. “We zijn er meteen heen gereden. Daar hebben we Odin uit een boom kunnen halen. Ik heb haar met blote handen kunnen pakken, maar dat is geen lachertje. Hun klauwen zijn moordwapens. Mijn handen liggen nu wel open. We raden dan ook aan om Molly niet zelf proberen te vangen. Ze zijn er enkel op getraind om te luisteren naar de stem van mij en die van mijn vader.”

Geboren in gevangenschap

Dankzij Leslie kon Odin herenigd worden met zijn vrouwtje Spooky. De alerte tipgeefster kreeg van Stefan een boeketje bloemen en chocolaatjes. Na zijn avontuurtje bleek Odin redelijk uitgehongerd te zijn. “Meteen vrat hij een aantal ratten en muizen op. De vogels zijn immers niet getraind om in het wild te jagen. Het zijn uilen van een erkende kweker die bedoeld om in gevangenschap te leven. Ze krijgen hier thuis naast knaagdieren ook kuikens en extra vitamines te eten.”

Ook voor de witte kerkuil Molly begint de tijd te dringen. Ondertussen vliegt ze al acht dagen vrij rond zonder voedsel. Daarenboven is de uil getraumatiseerd. “In haar vorig verblijf werd ze mishandeld door kinderen. Ze had bovendien constant een dekentje op haar, omdat de eerdere eigenaars dachten dat een uil constant in het donker moet leven.”

Met behulp van buurtbewoners heeft Stefan een zicht op waar Molly zich bevindt. Onlangs kreeg hij nog een foto binnen waarop ze op een vensterbank rust in de Van Beethovenlei in Schoten. “Toen we erheen reden, was ze echter al weggevlogen. De laatste keer dat ze gespot is, vloog ze over de Marialei richting het Cogelspark. Ze bevindt zich dus in een straal van zeshonderd meter rond het Cogelspark. Hopelijk kunnen we haar snel vangen. De kans bestaat immers dat ze toch gaat proberen te jagen. Daarbij loopt ze het gevaar een vergiftigde muis of rat te grazen te nemen. En dan is het snel gedaan met haar”, besluit Stefan.

Wie de witte kerkuil Molly met groene pootring gespot heeft, kan contact opnemen met Stefan Poussière op het nummer 0472/92.40.03.