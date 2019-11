Kapsalon Café Coiffé genomineerd voor ‘New Salon of the Year’: “Voor ons interieur haalden we onze inspiratie bij een koffiebar” Ewoud Meeusen

12 november 2019

15u48 6 Schoten Het kapsalon Café Coiffé van Schotenaar Philip Boeve (35) werd voor ‘The Salon Experience Awards’ genomineerd in de categorie ‘New Salon of the Year’. Ze behaalden de top 5 van kapsalons die tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019 de deuren openden in België of Luxemburg. Voor die shortlist baseerde de vakjury zich niet alleen op de buitenkant en het interieur, maar ook op de klantenbeleving: “Wij hebben gekozen om ons te profileren als atypisch kapsalon”, vertelt zaakvoerder en kapper Philip.

Een mix van koffiebar en kapsalon: Café Coiffé

Sinds 23 juli 2019 beschikt Schoten over een gloednieuw kapsalon op de Villerslei. Op het eerste zicht ziet Café Coiffé er niet uit als een kapsalon: “Voor ons interieur haalden we onze inspiratie bij een koffiebar. Architect ‘Tasch’ Natascha Van Reet heeft alles ontworpen, de werken werden uitgevoerd door Smart Interior”, vertelt Philip. Volgens Philip is de nominatie ook te danken aan hun moderne werkwijze: “De mannen krijgen hun knipbeurt in een uitgesproken mannenhoek. Dat vind ik zelf heel belangrijk”, zegt Philip. Het kapsalon legt zich verder toe op aparte kapsels als heel kort opgeschoren haar bij mannen en de nieuwste trends bij vrouwen.

Het doel van het kapsalon is daarnaast een aangename ontmoetingsplaats creëren voor de inwoners van Schoten en omstreken. Café Coiffé beschikt over een onthaal en serveert tijdens het wachten op een knipbeurt een koffietje of theetje. In het gezellige interieur raakt het cliënteel makkelijk aan de praat: “Op het krijtbord ontwerp ik bijvoorbeeld tekeningen die overeenkomen met het seizoen”, vertelt Schotenaar Machteld Thyssen (37). Naast haar job als leerkracht aan het Annuntia-instituut in Wijnegem, is zij de gastvrouw van Café Coiffé.

De selectie

Op zondag 1 december 2019 wordt de winnaar van de categorie ‘New Salon of the Year’ bekend gemaakt. Op de galaceremonie van ‘The Salon Experience Event’ in ‘la Maison de du Bois’ (‘Het Arsenaal’) zal een vakkundig samengestelde jury van (inter)nationale professionals uit de kappersbranche naast de titel van ‘Salon of the Year’ in Brussel ook zeven andere awards uitreiken.