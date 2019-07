Jongeren maken zelf robots in Sint-Jozefinstituut ADA

02 juli 2019

18u50 0 Schoten Voor de elfde keer op rij organiseerde het Sint-Jozefinstituut in Schoten een Robotkamp. De eerste twee dagen van de grote vakantie dompelt de school leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar onder in een technisch bad. Het doel is zo de kinderen warm te maken voor een technische opleiding in het middelbaar.

“Technische richtingen worden nog steeds ondergewaardeerd en dan vooral door de ouders van de kinderen. Dat terwijl de arbeidsmarkt smeekt om goed opgeleide technische jongeren. Tijdens deze twee dagen proberen we de kinderen te laten zien wat een technische richting juist onhoudt”, vertelt Jan Oostvogels van het Sint-Jozefinstituut.

Deze kinderen maken kennis met de wereld van computergestuurde CNC-machines, 3D-computertekenen, elektronica, laseren van eigen ontwerp, sensoren en solderen. Voor het praktisch gedeelte worden de deelnemers verdeeld in twee groepen. Elke deelnemer ontwerpt en vervaardigt machinaal een robot met de nodige elektronica. Nadat alle deelnemers hun robots grondig getest hebben, nemen deze het tegen elkaar op in een robotrace-demo in aanwezigheid van de ouders.

“We merken dat deze dagen een positieve invloed hebben op de instroom van jongeren in een technische opleiding. Daarom niet rechtstreeks. Vaak beginnen de kinderen aan een ASO-opleiding maar durven ze sneller over te schakelen naar een technische opleiding vanaf het derde middelbaar”, aldus Oostvogels. Een ander positief effect is dat er ook steeds meer meisjes zich inschrijven “al blijft dat aantal erg laag.”