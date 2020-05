Jeugdhuis Kaddish getransformeerd tot stille ruimte voor blokkende studenten emz

22 mei 2020

15u14 0 Schoten De grote zaal van jeugdhuis Kaddish in de gemeente Schoten zal de komende weken dienst doen als stille ruimte. Daar kunnen studenten vanaf woensdag 27 mei terecht om te blokken voor de examens in juni.

Voor heel wat studenten van het hoger onderwijs breekt volgende week de blokperiode aan. Thuis studeren is met broers, zussen en thuiswerkende ouders niet altijd evident. De gemeente Schoten besloot jeugdhuis Kaddish open te stellen voor de studenten. In stilte komen studeren kan op maandag en van woensdag tot vrijdag tussen 10 en 18 uur. Een plekje reserveren is verplicht. Studenten moeten hun eigen drinken meebrengen, omdat het jeugdhuis zelf geen drank mag serveren. De nodige maatregelen als de tafels ver genoeg uit elkaar plaatsen zullen genomen worden om alles veilig te laten verlopen.

Reserveren kan via een online formulier op de website van de gemeente Schoten.