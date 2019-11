Jeugdhuis Kaddish en Hof van Schoten winnen milieuprijzen Ewoud Meeusen

26 november 2019

10u35 0 Schoten Maandagavond heeft de gemeentelijke milieuraad van Schoten de milieuprijzen voor 2019 uitgereikt. De Milieuprijs gaat naar Jeugdhuis Kaddish. De milieuraad kende de Prijs Duurzame Lokale Economie toe aan de zorginstelling Hof van Schoten.

Op maandagavond 25 november huldigde de Schotense milieuraad in het Kasteel naar jaarlijkse gewoonte een persoon, instelling of vereniging die een specifieke inspanning of project heeft gedaan voor natuur en milieu. Jeugdhuis Kaddish ging lopen met de Milieuprijs. Het spande zich in voor een duurzamere en meer ecologische werking: ecoworkshops, een sterkere milieuwerking en verplaatsingen met de bakfiets. Daarnaast maakte Jeugdhuis Kaddish eind september de Schotenaren warm voor De Buurderij, waarbij de inwoners lokale producten bij boeren en andere ondernemers uit Schoten kunnen bestellen via een online website. Het jeugdhuis krijgt een cheque van 500 euro en een traditionele gevelplaat om de verdienste extra in de verf te zetten.

Duurzaam ondernemerschap

Sinds vorig jaar reikt de milieuraad ook een extra prijs uit. De Prijs Duurzame Lokale Economie gaat naar een onderneming dat wegens zijn duurzaamheid een voorbeeld is voor andere Schotense bedrijven. Het Hof van Schoten heeft duurzaam ondernemerschap volledig geïntegreerd in hun dagelijkse werking. De zorginstelling onderhoudt zijn tuin volledig manueel zonder gebruik van schadelijke stoffen. De toiletten spoelen door op hemelwater. Alle lampen werken met duurzame led-verlichting.