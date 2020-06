Jean Bosco Safari draagt slotconcert op aan overleden overbuurman Tom emz

10 juni 2020

De zanger-muzikant Jean Bosco Safari heeft dinsdagavond een einde gemaakt aan zijn reeks van bijna drie maanden aan dagelijkse coronaconcertjes. Die hield hij op zijn oprit in de Salvialei in Schoten als steunbetuiging voor de zorgverleners. Het slotoptreden droeg hij op aan zijn overbuurman Tom, die maandagavond in een woningbrand omkwam



Normaal gezien zou Bosco Safari maandagavond om 20 uur de reeks van een tachtigtal optredens afsluiten. Door een woningbrand in de straat kon dat optreden echter niet doorgaan. De zanger-muzikant besloot het evenement te verplaatsen naar dinsdagavond. Later op de avond bleek dat bewoner Tom in de brand omgekomen was. Er werd dan ook een minuut stilte gehouden bij het optreden. “Ook heb ik bewust geen feestrepertoire gebracht. Het waren allemaal nummers van The Beatles”, verduidelijkt Bosco Safari.

Gevulde straat

Het slotconcert bracht heel wat volk op de been. Er kwamen een zeventigtal toeschouwers genieten van het muzikale optreden ter ere van de zorg. “Muziek kan je perfect aan iemand opdragen. Maar meer dan ooit heb ik het gevoel dat muziek ook verbindt”, zegt de zanger-muzikant.

Hoewel Bosco Safari niet meer iedere avond zal optreden op zijn oprit, wil hij dat wel maandelijks blijven doen. Die concerten draagt hij op aan de zorg. “Het is belangrijk dat we blijven roepen. Zo maken we duidelijk dat we het niet loslaten. Want de zorgverleners zijn nog altijd niet in ere hersteld, noch beroepsmatig, noch financieel. Dat vind ik heel erg spijtig”, besluit hij.