Jacht op blaffend hertje in groene Antwerpse noordrand: “Een bedreiging voor inheemse biodiversiteit” Ewoud Meeusen

13 december 2019

11u05 0 Schoten In december werd de Chinese muntjak in Schoten al vier keer waargenomen, een keer met fotobewijs. Ook in andere dorpen van de Antwerpse groene noordrand als Brasschaat en Schilde wordt het kleine hertje gesignaleerd. Dat is geen goed nieuws: “De Chinese muntjak vormt een bedreiging voor de inheemse, kwetsbare biodiversiteit”, zegt Annelies Jacobs, nationaal medewerker van Natuurpunt afdeling zoogdieren. Het Agentschap Natuur en Bos schoot afgelopen jaar dan ook een aantal van die Chinese muntjaks.

De oorsprong van deze muntjak ligt in China en Taiwan. Met een schofthoogte van amper 50 centimeter en een scherpe blaf is het schattig diertje. Daarom groeide het in West-Europa uit tot populair huisdier, ook in België. Maar de vinnige hertensoort slaagt er vaak in te ontsnappen, waarna het zich ook hier in het wild snel kan vermenigvuldigen: “Ze kunnen in groten getale veel schade aanrichten aan kwetsbare bosflora als hyacinten. Ook jonge boomplantjes verslinden ze. Dat is op zijn beurt nefast voor insecten en vogels”, zegt Jacobs.

In december gebeurden in Schoten al vier waarnemingen van de Chinese muntjak, waarbij één burger erin slaagde een foto te nemen van de invasieve hertensoort. Ook in andere dorpen van de Antwerpse groene noordrand als Brasschaat en Schilde het kleine hertje gesignaleerd. Dat is geen goed nieuws: “De Chinese muntjak vormt een bedreiging voor de inheemse, kwetsbare biodiversiteit”, zegt Annelies Jacobs, nationaal medewerker van Natuurpunt afdeling zoogdieren. Het Agentschap Natuur en Bos schoot afgelopen jaar dan ook een aantal van die Chinese muntjaks.

Actieve populatie vermijden

De eerste waarneming van het ontsnapte huisdiertje in België gebeurde in 2009. Vandaag wint de Chinese muntjak vooral in de Antwerpse noordrand terrein: “Ook in natuurreservaat ’t Asbroek in Schoten hebben wij hem al gespot, zelfs voor de cameraval er was”, zegt Fonne Bruggemans van Natuurpunt Antwerpen-Noord. Afgelopen zomer werd het invasieve hertje waargenomen in Brasschaat. Begin november werd de aanwezigheid van de kleinste hertensoort in België op beeld vastgelegd in ’s Gravenwezel (Schilde). In de Schotense wijk Botermelk gebeurden er verschillende waarnemingen in december. Op 10 december was er opnieuw onomstotelijk beeldbewijs: “De Chinese muntjak beweegt zich hier tussen het bosrijke gebied en aangelegde tuinen. Het is duidelijk dat ze aan mensen gewend zijn”, zegt Jacobs.

Volgens de Europese verordening van 2016 is het verboden het hertje te houden als huisdier: “Maar daar wordt niet altijd gehoor aan gegeven. De kans bestaat altijd dat een huisdier ontsnapt. Als dat een grote negatieve impact kan hebben op de natuur, dan moet je dat niet als huisdier houden”, besluit Jacobs. Als het dier erin slaagt om zich hier snel te vermenigvuldigen, vormt het een bedreiging voor inheemse planten en dieren. Daarom brengt waarnemingen.be van Natuurpunt in kaart waar de dieren zich bevinden, zodat de overheid snel kan ingrijpen: “In eerste instantie wordt gepoogd de Chinese muntjak weg te vangen uit de natuur”, zegt Jacobs. Maar de vinnige diertjes zijn niet makkelijk te vangen. Daarom werkt de overheid ook samen met jagers om te vermijden dat de invasieve hertensoort de inheemse planten en dieren verdringt. In 2019 slaagde het Agentschap Natuur en Bos er slechts in een handvol muntjakken af te schieten. Het ras volledig uitroeien wordt echter geen sinecure, want het aantal gevalideerde waarnemingen van de Chinese muntjak in België verdubbelde dit jaar al tegenover 2017.