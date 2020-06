Interieurspecialist lanceert nieuw showroomconcept met 18 flexibele belevingsruimtes in Schoten emz

26 juni 2020

16u44 1 Schoten Meubel- en interieurspecialist Overstock Home heeft op vrijdag 26 juni een gloednieuw showroomconcept gelanceerd in een nieuwe vestiging in Schoten. Die bestaat uit achttien flexibele belevingsruimtes. “De klanten kunnen naar eigen ‘look and feel’ combineren”, vertelt CEO van Overstock Home en Overstock Garden Dirk Berteloot.

De detailhandel ondergaat enorme veranderingen. Dat is Overstock Home niet ontgaan. Aangezien de tijdloze designcollecties van de keten sterk zijn geëvolueerd, werd er ook aan het showroomconcept gesleuteld. De primeur van die vernieuwde formule is voor Schoten. Daar wordt die voorgesteld in achttien volledig ingericht leefwerelden. Zo wordt de consument ondergedompeld in een totale interieurbeleving voor iedere stijl.

Vanuit dat perspectief dicteert Overstock Home geen vaste stijl. Het aanbod is extreem modulair. “Vroeger waren we eerder klassiek. Nu is dat eclectisch. We werken met verschillende soorten materialen. Voor het bovenblad van een tafel kunnen klanten bijvoorbeeld kiezen voor een marmeren bovenblad. Dat geeft een strakke, moderne look. Wie opteert voor een natuurlijk, eiken exemplaar, krijgt dan weer een hedendaags, landelijk karakter. Ook al komen die op hetzelfde onderstel”, licht Berteloot toe.

Naar hartenlust combineren

Dat systeem zorgt ervoor dat iedereen naar hartenlust een gamma aan tafels, stoelen, zetels, kasten... kan combineren. Die modulaire collectie krijgt een plaats in een gepast showroomconcept van achttien aanpasbare sfeermodules. “Dat zijn verschillende inrichtingen van woon- en leefruimtes. Zo kunnen klanten constant inspiratie opdoen en in totaliteit weten wat een bepaalde samenstelling geeft. Op een beperkte ruimte kunnen we ongelofelijk veel combinaties bieden, terwijl in andere meubelzaken je soms door het bos de bomen niet meer ziet. En bij Overstock Home kan alles in theorie binnen de drie dagen al geleverd worden”, aldus de CEO.

Die belevingsruimten vormen de U-vormige ruggengraat van de showroom. Die zijn er in vier stijlen: basic beige, lightbox met of zonder print, zwart en functioneel en PU & Mortex. De centrale functionele zone is opgedeeld in een sofaplein vooraan, een tafel- en stoelenplein achteraan en een klantenservice en kassacomplex in het hart van de ruimte. In die laatste zone kan de consument stalen ontdekken van alle zachte materiaalopties en al dan niet onder begeleiding zijn favoriet interieur samenstellen.

Conceptstore Overstock Home bevindt zich op de Bredabaan 1303B in Schoten. De meubel- en interieurzaak is geopend van maandag tot zondag tussen 10 en 18 uur met uitzondering van dinsdag. Meer informatie via www.overstockhome.be/nl/new-concept of telefonisch via 03/666.31.81.