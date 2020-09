Ingrid breekt met haar tachtigste verjaardag ouderdomsrecord van zorgcentrum De Vier Notelaars emz

01 september 2020

22u50 1 Schoten Ingrid Hens heeft dinsdag tachtig kaarsjes mogen uitblazen. Nog nooit is een bewoner van ‘De Vier Notelaars’, een Schotens zorgcentrum voor mensen met een mentale beperking, zo oud geworden. “Een mijlpaal in onze geschiedenis”, aldus directrice Caroline Van Caubergh. Ingrids verjaardag werd gevierd met een kroon, een taart, een weerzien met haar vriend Marc én haar favoriete film ‘The Sound of Music’.

Dinsdag 1 september was niet alleen een heuglijke dag voor de scholen, maar ook voor ‘De Vier Notelaars’. Ingrid Hens, de oudste bewoner ooit sinds het ontstaan van het zorgcentrum in 1984, werd immers tachtig jaar. Ze werd op 1 september 1940 geboren in Edegem.

Sinds 1 juli 1996 in De Vier Notelaars. Op 80-jarige leeftijd breit en naait ze net als op school vroeger nog steeds in het tehuis om mooie kussens te maken. Ook speelt ze ieder jaar mee in het toneel van de voorziening. Na acht decennia is Ingrid dus nog steeds erg kwiek en levenslustig.

Met toeters en bellen

Haar verjaardag was één groot feest, inclusief taart. “Heel lekker.” Wat er op de taart stond? “Een foto van mezelf”, grinnikt Ingrid. Ter gelegenheid mocht de jarige voor het eerst sinds de lockdown haar vriend Marc van de andere leefgroep terugzien. Voordien was dat door de coronamaatregelen enkel mogelijk op verre afstand. Maar speciaal voor Ingrids tachtigste verjaardag mochten zij en Marc nog eens samen romantisch dineren in de grote zaal, al moest dat wel nog op anderhalve meter. Dat kon de pret echter niet bederven. “Ze kreeg van Marc een cadeautje en hij heeft zelfs een speech voor haar gehouden”, vertelt hoofdopvoedster Rika Maes.

Of Ingrid nu voor de eeuwleeftijd gaat? “Dat weet ik nog niet. Dat zullen we nog wel zien”, lacht ze breed.