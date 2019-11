Indonesisch ministerie van sport promoot vechtsport ‘Pencak Silat’ Ewoud Meeusen

28 november 2019

19u11 0 Schoten Afgelopen woensdag kwam een delegatie van het Indonesisch ministerie van sport op bezoek in het Schoten. Samen met de eerste secretaris van de Indonesische ambassade kwamen ze de spectaculaire vechtsport ‘Pencak Silat’ promoten.

Hoog bezoek in het gemeentehuis van Schoten op woensdag. Een delegatie van het Indonesisch ministerie van sport wilde samen met de eerste secretaris van de Indonesische ambassade ‘Pencak Silat’ komen promoten. Die oosterse vechtsport is vrij onbekend: Schoten is de enige Belgische gemeente met een officiële club voor ‘Pencak Silat’, namelijk Harimau. In 2020 organiseert die club zijn 25ste open kampioenschap.

Olympische sport?

In Indonesië is de verdedigingskunst ‘Pencak Silat’ razend populair. Het Zuidoost-Aziatisch land wil ‘Pencak Silat’ tegen 2032 bombarderen tot Olympische sport. Daarvoor moet de vechtsport in minstens 50 landen een federatie met 250 aangesloten leden hebben. Om dat te bereiken, kan ook de Schotense club Harimau wat extra leden gebruiken.