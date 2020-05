Inbreker (36) steelt alcohol en sigaretten uit nachtwinkel, camerabeelden doen hem de das om emz

26 mei 2020

17u56 0 Schoten Een 36-jarige Belg heeft op zaterdag 23 mei laat op de avond ingebroken bij een nachtwinkel in het centrum van Schoten. De inbreker ging aan de haal met enkel pakken sigaretten en alcohol. De verdachte kon worden ingerekend, nadat een inspecteur van Politie Schoten hem herkende op camerabeelden.

In eerste instantie probeerde hij de deur open te breken. Toen dat niet lukte, sloeg hij een ruit in. Hoewel hij erin slaagde alcohol en sigaretten te stelen, was het geluk niet van lange duur. Een inspecteur van het plaatselijk interventieteam kon hem herkennen op camerabeelden. Na een positieve huiszoeking werd de verdachte aangehouden, verhoord en voorgeleid.

