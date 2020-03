IN BEELD: Schoten in tijden van corona emz

28 maart 2020

20u05 5 Schoten Door de coronamaatregelen moeten ook de Schotenaren minstens tot en met zondag 19 april zoveel mogelijk binnen blijven. Dat heeft een impact op het straatbeeld. Op drukke plekken als op het Marktplein en in de Paalstraat is nog maar weinig te beleven.

Het zijn bevreemdende beelden, een gezapig Schoten op een zaterdag. Her en der halen wandelaars een frisse neus op, zoals het geval was in het Gemeentepark. Ook langs het kanaal Schoten-Dessel passeerden wel wat fietsers. Op andere plaatsen bleef het akelig rustig.

Meer beelden van de rest van Vlaanderen in deze crisistijd vind je hier.