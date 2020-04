IN BEELD: Het beste van ‘De Ronde tegen Corona’ in Schoten emz

06 april 2020

15u47 0 Schoten Afgelopen zondag vloog zeven uur lang een helikopter van VTM en Het Laatste Nieuws over heel Vlaanderen voor de ‘De Ronde tegen Corona’. Ook heel wat Schotenaren zorgden voor een hartverwarmende boodschap.

Vorige week konden alle Vlamingen via Het Laatste Nieuws boodschappen inzenden voor de ‘De Ronde tegen Corona’. In het totaal ontvingen we 16.500 inzendingen van over heel Vlaanderen. Daartoe hebben ook heel wat inwoners van de gemeente Schoten bijgedragen.

