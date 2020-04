Imatex draait overuren voor coronaschermen: “Momenteel produceren we er 2.500 per week” emz

16u57 2 Schoten Door de coronacrisis hebben de nog geopende handelszaken nood aan een plastic scherm voor aan de toonbank. Die vraag probeert Imatex bij te houden. Het Schotens kunststofbedrijf heeft vijf verschillende ‘coronaschermen’ ontwikkeld. “Momenteel krijgt de productie daarvan absolute voorrang”, zegt business manager Gilles Coosemans.

Imatex is een echt familiebedrijf. Al 65 jaar lang is het in handen van de familie Coosemans. De drie huidige eigenaars Gilles, Damien en Sébastien Coosemans vormen de derde generatie. Het bedrijf met een markt in België, Nederland en Frankrijk is gespecialiseerd in kunststofmaterialen. Imatex is actief in verschillende sectoren als winkelinrichting, interieur, voeding en auto-industrie: ze produceren van slagersschalen en broodbakken tot machinekappen en caravandeuren.

Coronaschermen

Toen het coronavirus in Vlaanderen uitbrak, moesten verschillende handelszaken de deuren sluiten. Essentiële voedingswinkels mogen nog wel open blijven. Die klopten massaal bij Imatex aan voor schermen om risicovol contact tussen toonbankmedewerkers met klanten tot een minimum te herleiden. “We werken al jaar en dag in de winkelierssector. Dergelijke schermen waren ons dus niet onbekend. We hebben vijf standaardmodellen uitgewerkt. Maar klanten kunnen ook schermen op maat van hun toonbank bestellen.”

Vooral apothekers, supermarkten, bakkers en beenhouwers wenden zich tot het Schotens kunststofbedrijf. “Maar we kregen ook al aanvragen van banken en autogarages. Het is een vraagteken wanneer die opnieuw mogen openen. Ze willen zich echter voorbereiden op de dag dat ze weer klanten mogen ontvangen. Dan willen ze niet nog moeten wachten op zulke bescherming.”

Voorang

Om aan de grote vraag te kunnen beantwoorden, is Imatex hoofdzakelijk overgeschakeld op de productie van de schermen. “Wel beschikken we maar over ongeveer 70 procent van onze vijftig medewerkers, aangezien sommigen uit voorzorg met lichte symptomen van ziekte thuis zitten. Het grootste is bezig met de schermen. Momenteel produceren we er ongeveer 2.500 per week. Dat zouden we nog kunnen opkrikken naar 3.500 stuks. Daarbij moeten we ook wel zien dat we over voldoende grondstoffen beschikken.”

Wat andere materialen staat de productie op een laag pitje. “We hebben bij het begin van de uitbraak samen beslist dat alle materialen die hielpen in de bescherming tegen het coronavirus, voorrang zouden krijgen. Daarover communiceren we ook heel transparant met onze klanten. Sommige bestellingen van andere producten lopen heel wat vertraging op. Voor onze Franse klanten ligt zelfs alles stil. Gelukkig reageert iedereen heel begripvol”, besluit Gilles Coosemans.