Illegale taxichauffeur troggelt bejaarden geld af met nep-aanrijding Sander Bral & Patrick Lefelon

13 juni 2019

13u08 23 Schoten De 27-jarige Saddam E.A. uit Berchem is door het Antwerpse parket doorverwezen naar de rechtbank. Hij zou op de Carrefour-parking in Schoten minstens vijf bejaarde chauffeurs geld hebben afgetroggeld na een zogezegde aanrijding. De man werd in 2018 al vervolgd als ‘illegale taxichauffeur’ van de verongelukte Didier Bartholomeus uit Schilde .

Begin april waarschuwde de lokale politie van Schoten voor oplichters die mensen om de tuin proberen te leiden op parkings. Het ging specifiek over de parking van hypermarkt Carrefour op de grens van Schoten en Merksem. Daar werd enkele dagen later Saddam E.A. gearresteerd.

Saddam E.A. zocht op de uitgestrekte parking naar bejaarde chauffeurs die na het winkelen in hun auto stapten. Net op het moment dat de chauffeur achteruit uit zijn parkingvak reed, kwam Saddam E.A. voorbij gewandeld. Hij klopte op het dak of de koffer van de auto, waardoor de chauffeur bruusk stopte.

Saddam E.A deed dan alsof hij was omvergereden of dat de auto over zijn voet was gereden. Hij kermde van de pijn en dreigde de politie te bellen. Na wat gepalaver stelde Saddam E.A. voor om de zaak in der minne te regelen. “250 euro schadevergoeding, en ik laat het zo”, beweerde Saddam E.A. Een drietal ‘aanrijders’ betaalden effectief. Twee andere chauffeurs werkten niet mee, waarop Saddam E.A. vertrok.

Saddam E.A. werd eind april gearresteerd en onmiddellijk aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij bekende de feiten. De onderzoeksrechter sloot hem voorlopig op in de gevangenis omdat Saddam E.A. eerder al tot een werkstraf was veroordeeld voor dezelfde oplichtingstruc.

Het Antwerpse parket deelde woensdag mee dat Saddam E.A. doorverwezen is naar de correctionele rechtbank. Hij zit nog steeds in voorarrest.

Didier Bartholomeus

Saddam E.A. stond eind vorig jaar ook voor de rechter. Hij werd toen vervolgd voor de onopzettelijke doding van Didier Bartholomeus uit Schilde. Deze 26-jarige man kwam op 25 september 2016 om het leven nadat hij was buitengezet aan club The Villa in Antwerpen. Saddam E.A. deed zich voor als taxichauffeur en reed hem naar Schilde. Onderweg zette Saddam E.A. de dronken Didier uit de auto omdat hij lastig deed. Didier Bartholomeus werd twee dagen later dood uit het Dokske in Merksem opgevist.

De rechter sprak Saddam E.A. toen vrij. Volgens hem was er geen verband tussen de taxirit en de verdrinkingsdood van Didier Bartholomeus.