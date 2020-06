Iedere Schotenaar krijgt waardebon van 10 euro om lokaal uit te geven emz

15 juni 2020

19u09 0 Schoten De inwoners van de gemeente Schoten krijgen deze week de cadeaubon ‘Schoten Schenkt’ ter waarde van tien euro in de brievenbus. Die kunnen ze gebruiken bij dienstverleners, horecazaken en winkels in Schoten die verplicht moesten sluiten tijdens de coronacrisis. Met Schoten Schenkt investeert de gemeente 340.000 euro in de Schotense lokale economie en haar inwoners.

Met de actie ‘Schoten Schenkt’ wil het gemeentebestuur de plaatselijke economie ondersteunen door haar inwoners aan te moedigen lokaal te kopen. Tegelijkertijd krijgen de inwoners en gezinnen na de coronacrisis een duwtje in de rug. “De eerste inwoners kregen de brief maandagochtend al. Ondertussen zijn de eerste registraties al een feit”, vertelt d’Exelle. De waardebon heeft een geldigheid tot 30 september 2020. “Op die manier zwengelen we zo snel mogelijk onze economie weer aan.”

Digitaal systeem

Het waardebonnensysteem werkt digitaal. Met de unieke code op een brief kunnen Schotenaren snel en eenvoudig hun waardebon registreren. Na de registratie komt de waardebon via mail binnen. “Het is niet nodig om de bon uit te printen, aangezien het voldoende is om de QR-code aan de kassa te laten scannen”, legt de schepen uit.

De waardebon ‘Schoten Schenkt’ registreren gebeurt via www.schoten.be/schotenschenkt. Daar is een lijst te vinden met de deelnemende zaken. Wie geen e-mailadres heeft of moeilijkheden ondervindt bij het digitaal registreren van hun waardebon, kan nog tot en met dinsdag 30 juni terecht bij het cultuurcentrum De Kaekelaar voor hulp. Dat is van maandag tot zaterdag tussen 10 en 17 uur open.