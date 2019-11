Hoog bezoek van K3 aan de basisschool van het Sint-Cordula Instituut: “Onze leerlingen zijn door het dolle heen” Ewoud Meeusen

14 november 2019

14u31 0 Schoten Deze voormiddag stond heel de basisschool van het Sint-Cordula Instituut in Schoten op stelten. Gisteren vernamen de kinderen dat de school uit meer dan 900 inschrijvingen geselecteerd was voor een live mini-optreden van K3. Met de K3 scholentour wilde de populaire meidengroep hun nieuwe CD ‘K3 Dromen’ voorstellen. Tweehonderd leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar beleefden de dag van hun leven: “Het bezoek van K3 is een unieke gelegenheid. Onze leerlingen zijn door het dolle heen”, vertelt directrice Ghislaine Bauwens.

Afgelopen morgen was de gespannenheid duidelijk voelbaar op de speelplaats en in de schoolgangen. Terwijl K3-muziek door de boxen knalde, wachtten de kinderen ongeduldig op de komst van Hanne, Marthe en Klaasje. Studio 100 bracht de droom van Annélie uit het eerste leerjaar waar: een feest op school met K3. Enkel de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar konden daarom meegenieten van de K3-show.

Hartelijke verwelkoming

In de turnzaal verzamelden 200 leerlingen voor het K3-optreden. Twee danseressen leerden de kinderen in K3-outfit in afwachting van het trio alvast het dansje op het nummer ‘Gigi’. Wanneer Hanne, Marthe en Klaasje op de rode loper van de speelplaats verschenen, werden ze door de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar verwelkomd met ballonnen en oorverdovend gejoel. Ook de kinderen in de turnzaal trakteerden K3 op een hartelijk ontvangst wanneer ze het podium betraden.

Laaiend enthousiasme

De meidengroep zongen live de nummers ‘Gigi’, ‘Altijd blijven dromen’ en ‘Land van de Regenboog’ met bijbehorende danschoreografie. Op ‘Gigi’ dansten en zongen de kinderen van het Sint-Cordula Instituut de longen uit hun lijf. Daarvan was K3 erg onder de indruk: “Het raakt me steeds om te zien hoe goed de kinderen meezingen en dansen. Vroeger stond ik als kind aan de andere kant van het podium, maar nu is het ook heel aangenaam om zelf het enthousiasme van de kinderen te ervaren”, vertelt Hanne.

Na hun optreden lesten de kinderen hun dorst met een K3-waterflesje. Daarna schoven alle kinderen enthousiast aan bij de K3-foodtruck voor een appel, waarbij vele leerlingen een handtekening van hun favoriete K3-zangeres in de wacht sleepten.

Dromen vervullen

Met het bezoek aan de basisschool van Sint-Cordula Instituut wilde K3 hun nieuw album ‘K3 Dromen’ voorstellen. Met het mini-optreden vervulde de meidengroep alvast de droom van leerlinge Annélie. Vooraleer het optreden begon, benadrukte directrice Bauwens het belang van dromen: “Liefde is belangrijk, maar wij moeten ook proberen te dromen van een betere en plezantere wereld”. Dat vindt ook K3 zelf: “Alledrie dromen wij van een gelukkigere wereld zonder oorlog, zonder ongelijkheid”, zegt Hanne. Voor de jonge zangeressen is het ook belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen zijn op school: “Met ‘jij bent’ mooi willen we ook een stukje onzekerheid wegnemen bij de kinderen”, verklaart Klaasje.

Persoonlijk album

Klaasje, Hanne en Marthe werken na 4 jaar steeds intenser samen met de songwriter Miguel Wiels: “Daardoor hebben we zelf ook meer inbreng, waardoor de liedjes veel persoonlijker worden”, vertelt K3. Bij Hanne raakt het nummer ‘Mijn held’ een gevoelige snaar: “Het liedje gaat over Alzheimer. Zelf heb ik mijn grootvader verloren aan die ziekte”, vertelt Hanne. Naast emotionele liedjes, bestaat het album ook uit feestelijke nummers als ‘Verjaardag’: “Ik zet het liedje vaak op in de auto. Maar ik waarschuw je, het is een echte oorwurm”, lacht Marthe. Volgens de leerlingen van het Sint-Cordula Instituut is het nieuwe album ‘K3 Dromen’ alvast een schot in de roos.