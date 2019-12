Honden- en kattenasiel zet kerstboom voor cadeautjes Ewoud Meeusen

09 december 2019

17u19 0 Schoten Maandagmiddag zette het dierenasiel van Schoten zijn kerstboom. Volgens de vrijwilligers verdienen immers ook honden en katten in opvang een fijne kerst. Al verschillende dierenvrienden kwamen speelgoed, dekentjes en diereneten onder de kerstboom leggen.

Sommige huisdieren zullen deze kerstperiode voor het eerst niet thuis doorbrengen. Een aantal honden en katten worden opgevangen door het asiel in Schoten. De vrijwilligers van het asiel zetten al verschillende jaren een kerstboom: “Bij de opening deze middag hebben heel wat mensen cadeautjes voor de dieren binnengebracht. We hebben zelfs al een lading moeten verzetten. Elk jaar is het een succes”, vertelt Madou, die al zeven jaar vrijwilliger is in het dierenasiel. Vlakbij de kerstboom loopt de zevenjarige Chica rond, een mix van een Engelse bulldog en een Stafford: “Hij heeft al vier verschillende eigenaars gehad. Ook al heeft hij het soms moeilijk met andere soortgenoten, hij is wel heel lief voor mensen. Toch wordt hij voor de meest ondenkbare redenen teruggebracht”, zucht Madou.

Een hart voor dieren

Het asiel in Schoten beschikt over een opvangcapaciteit voor ongeveer 15 honden en 25 katten. De dieren kunnen rekenen op ongeveer 40 vrijwilligers voor de voeding en verzorging, want het asiel kan louter door giften blijven bestaan: “Vele mensen hebben door onze kerstactie zelf al wel gebeld om te vragen wat we kunnen gebruiken. Katteneten of hondenspeelgoedjes kent iedereen wel, maar wij hebben ook pipetjes nodig om de dieren te ontvlooien bijvoorbeeld”, vertelt Madou. De vrijwilligers van het dierenasiel doen hun uiterste best om voor de dieren een nieuwe thuis te zoeken: “Al bestaat het perfecte plaatje niet, we vinden voor bijna iedere hond of kat een nieuwe eigenaar. Enkel dieren met een levensbedreigende ziekte of extreme gedragsproblemen moeten we laten inslapen”, zegt Madou.

Een hond als kerstcadeau

Het dierenasiel in Schoten zit allesbehalve bomvol. Volgens Madou zijn mensen meer en meer bewust van de tijdsinvestering die een hond of kat kost: “Vorig jaar kwam hier een mevrouwtje die een klein hondje had gekregen. Ze kon daar niets mee doen. Sommige mensen denken jammer genoeg nog steeds dat een hond of kat een leuk kerstcadeau is”, zucht Madou.