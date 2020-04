Hobbycartoonist publiceert elke dag een ‘coronaschetske’: “Belangrijk dat mensen kunnen blijven lachen” emz

15 april 2020

14u12 1 Schoten De coronacrisis begint zwaar te wegen. In Schoten kijken velen dagelijks uit naar het ‘coronaschetske’ van hobbycartoonist Danny Maes (63). Iedere dag probeert hij op die manier aan de actualiteit een luchtige draai te geven. “Het is van belang dat mensen hun zorgen even kunnen vergeten”, vertelt Maes.

Met zijn ‘coronaschetskes’ is de Schotenaar Danny Maes niet aan zijn proefstuk toe. Vroeger illustreerde hij het tijdschrift van de Chiro met kleine kanttekeningen. De voormalige drukker nam de afgelopen decennia steevast deel aan de Belgische cartoonales. In dertig jaar tijd sleepte hij acht prijzen in de wacht. Bij de cartoonwedstrijd van Olen in 2011 werd hij bekroond tot winnaar.

Toen de coronamaatregelen midden maart bekend raakten, probeerde Maes die te gebruiken als inspiratie voor een eerste ‘coronaschetske’. Een cartoon van Roodkapje die vraagt dat de wolf anderhalve meter afstand houdt, zorgde voor zijn eerste knipoog naar de actualiteit. Die postte hij in de Facebookgroep voor Schotenaren. “Het viel meteen in de smaak. Ik besloot iedere dag een ‘coronaschetske’ te publiceren. Daarbij ga ik steeds een tikkeltje te ver. Het is toch belangrijk dat de mensen kunnen blijven lachen”, vertelt Maes.

Ik heb iedereen al wel gewaarschuwd dat als de coronacrisis nog even zal duren, er binnenkort wel een aantal heel flauwe grappen in de ‘coronaschetskes’ zullen verwerkt zijn Danny Maes

Speedy Gonzales

Dikwijls gebruikt Maes het nieuws van de dag als inspiratie. “Soms is dat dommer dan dat ik het zou kunnen tekenen.” Daarnaast krijgt hij ideeën van andere mensen. Wel vindt de hobbycartoonist het belangrijk origineel te blijven. “Af en toe maak ik wel een paar cartoons op voorhand. Als blijkt dat het ‘coronaschetske’ op de geplande dag van publicatie al achterhaald is, maak ik er een nieuwe.”

Op woensdag 15 april confronteerde Maes tekenfilmfiguurtjes Speedy Gonzales en Road Runner uit de jaren 50-60 met de huidige quarantainesituatie. Dat zorgt voor een geslaagd contrast. “In de vroegere animaties liepen die als gekken doorheen de woestijn. Maar nu moeten die ook binnenblijven”, lacht Maes. Vaak dient de vraag hoe er omgegaan wordt met de coronarestricties als uitgangspunt. “Ik hou het wel bewust luchtig. Skeletten of doodskisten komen in mijn ‘coronaschetskes’ niet terug.”

Ventileren

Met de cartoons probeert Maes een tegengewicht te geven aan de berichtgeving in de coronatijden. “In het nieuws heerst het idee dat de ziekenhuisopnames achteruitgaan, maar dat de sterftecijfers door het coronavirus hoog blijven. Dat is een sombere boodschap. Door middel van mijn ‘coronaschetskes’ probeer ik een andere kijk te bieden op de deze crisisperiode.”

Ook voor Maes zelf vormen de ‘coronaschetskes’ een ventiel. “Ik heb zelf zes kinderen en negen kleinkinderen. We kunnen elkaar wel videobellen, maar dat is niet hetzelfde. Normaal lig ik hier samen met de kleinkinderen op de mat met de blokken te spelen. Ik mis hen geweldig. Als ik bezig ben aan de cartoons kan ik me toch even wegcijferen.”

De positieve reacties op de cartoons doen Maes doorgaan zolang de coronacrisis duurt. “Ik schrik ervan wat voor impact het heeft. Sommige mensen kijken daar echt naar uit. Een aantal van mijn vriendinnen werken dan weer als verpleegsters op de COVID-19-afdeling. Ze bespreken mijn ‘coronaschetskes’ zelfs tijdens de dienst. Dat motiveert me om het goed te blijven doen. Ik heb iedereen al wel gewaarschuwd dat als de coronacrisis nog even zal duren, er binnenkort wel een aantal heel flauwe grappen in de ‘coronaschetskes’ zullen verwerkt zijn”, besluit Maes.