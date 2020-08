Hittegolf treft vijver aan kerk O.L.V. Koningin: water staat laag, giftige blauwalg duikt op emz

13 augustus 2020

19u51 0 Schoten De hittegolf heeft een grote invloed op de vijver rondom de kerk O.L.V. Koningin in wijk Koningshof in Schoten. Het water staat erg laag en de giftige blauwalg is opgedoken. Vissen happen naar lucht. Om het waterleven voldoende zuurstof te geven, zal de beluchtingsinstallatie de komende week ononderbroken blijven draaien.

De toestand is ondertussen zo erg dat de zijkanten van de vijver droog staan. Normaal gezien zal het onweer en de bijbehorende regen van de komende dagen soelaas bieden: de omringende grachten zullen de vijver op een natuurlijke manier aanvullen. Voorlopig besluit de gemeente de vijver zelf niet aan te vullen. Er is momenteel immers ook een tekort aan kostbaar drinkwater.

Extra zuurstof

De vissen en andere waterdieren kreunen onder de lage waterstand. Daarom werd besloten dat de beluchtingsinstallatie minstens tot woensdag 19 augustus ononderbroken zal blijven draaien. De pompen zorgen voor meer zuurstof in het water. Vooral ‘s nachts is die input belangrijk.

Onder de bomen aan de vijver is het aangenaam verkoelen, maar pootjebaden of honden laten zwemmen in de vijver, is ten sterkste afgeraden. Als gevolg van de hitte is er giftige blauwalg in het water waargenomen. Die neemt ook zuurstof van de vissen weg.