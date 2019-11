Hernieuwing centrum krijgt vorm Ewoud Meeusen

26 november 2019

15u53 5 Schoten De plannen rond de renovatie van de Forumgebouwen en het Gelmelenhof in het centrum van Schoten krijgen stilaan vorm. De gemeenteraad keurde unaniem de aanstelling van een studiebureau goed. WOLLAERT + PARTNERS zal onder leiding van architect Joeri Carion in samenwerking met de gemeente de totaalvisie op de vernieuwing van het centrum in kaart brengen.

De plannen van het Gelmelenhof zijn al afgewerkt: het zal de nieuwe thuishaven voor de afdeling Beeldende Kunsten van de Academie Schoten worden. Verder zal het uitbreiden met verschillende ateliers. Het historisch gebouw zal volledig gerenoveerd worden. “Het is belangrijk dat we deze investering nu maken, zodat ook veel toekomstige generaties kunnen genieten van wat het Gelmelenhof te bieden heeft”, motiveert burgemeester Maarten De Veuster (N-VA).

Bruisend hart

Ook de voorlopige plannen van de Forumgebouwen werden unaniem positief onthaald op de gemeenteraad. De plannen behouden visueel de zijde van de Markt en ook de gaanderij blijft behouden in haar oorspronkelijke staat. Door grote glazen ramen zal de connectie tussen de historische marktgebouwen en het Gelmelenhof bewaard blijven.

In de nieuwe theaterzaal zijn 280 à 300 zitplaatsen voorzien. Er komt een danszaal op het gelijkvloers en een polyvalente ruimte met artiestenloge. Daarnaast is er ook ruimte voor groeninvulling. De gemeente wil ook leven brengen op het Marktplein met horecagelegenheden op het gelijkvloers. “Zo investeren we in een bruisend centrum”, zegt De Veuster.

Renovatiewerken

Als alles vlot verloopt, zullen de eerste werken aan het Gelmelenhof in het najaar van 2020 kunnen beginnen. Die aan de Forumgebouwen zullen niet veel later starten. De renovatiekosten aan beide gebouwen worden geraamd op 8,5 miljoen euro. Het gemeentebestuur zal de Schotenaren tijdig en correct informeren en betrekken op een infomarkt.