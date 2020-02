Heringerichte foyer cultuurcentrum gevierd met gloednieuw ‘Pompbier’ emz

01 februari 2020

16u19 0 Schoten Afgelopen vrijdag heeft het Schotens gemeentebestuur de opgefriste foyer van het cultuurcentrum voorgesteld. Ter die gelegenheid stelde Joren Vanleene (33) zijn blonde tripel ‘Pompbier’ officieel voor. “Op die manier willen we de Kaekelaar nog meer op de kaart zetten”, zegt Joren, die als technicus bij het cultuurcentrum aan de slag is.

Het interieur van de foyer bleef sinds de opgeleverde bouw van het cultuurcentrum in 2000 onveranderd. “Er was echt nood aan vernieuwing. Uiteindelijk is de foyer het visitekaartje voor de uitstraling van het cultuurcentrum”, zegt cultuurschepen Charlotte Klima (N-VA). Theatertechnicus Joren Vanleene nam in de opfrissing het voortouw. De schrijnwerkers van de Schotense Dienst der Werken zorgden voor de nieuwe banken en stoelen. “Ook de verlichting werd in een nieuw jasje gestoken”, zegt Joren.

Kaekelepomp

Verder zorgde Joren voor houten wanddecoratie. Daar prijkt ook een poster met het logo van het ‘Pompbier’. Dat werd speciaal voor het cultuurcentrum gebrouwen. “Gewoonlijk drinken de bezoekers van het cultuurcentrum voor en na de voorstelling samen nog iets aan de bar. Met het nieuwe bier wilden we de beleving nog groter maken”, licht Joren toe. De naam ‘Pompbier’ verwijst naar de Kaekelepomp, die vroeger voor het gebouw stond waar het cultuurcentrum zich nu bevindt. “De pomp deed niet alleen dienst voor de waterbevoorrading, maar ook als een populaire ontmoetingsplaats voor Schotenaren. Dat willen we als cultuurcentrum ook vandaag nog zijn”, zegt Klima.

Het ‘Pompbier’ is een rasechte Schotens bier met een alcoholpercentage van 7,2 procent. De blonde tripel werd gebrouwen in samenwerking met ‘Thuisbrouwerij De Vierkante Meter’. In de microbrouwerij van Moerkerke brouwde Joren samen met ervaren brouwer Ken Naessens 600 liter ‘Pompbier’, goed voor 1.600 flesjes. “De citrus- en houttoets zorgen ervoor dat het bier een frisse, licht fruitige en rijpe smaak heeft”, zegt Joren.

Tijdens de openingsuren van het cultuurcentrum is het ‘Pompbier’ ook in een geschenkverpakking van vier flesjes verkrijgbaar. De kostprijs bedraagt 15 euro.