Herfstbladeren laanbomen gratis naar containerpark Ewoud Meeusen

25 november 2019

14u37 1 Schoten De inwoners van Schoten kunnen de gevallen herfstbladeren van laanbomen gratis wegbrengen naar het recyclagepark. Tot 15 december 2019 staat op het recyclagepark De Breker een speciale container voor bladafval. De gemeente raadt ook aan bladeren als grondstof te gebruiken.

In november vallen de herfstbladeren talrijk uit de lucht. Die worden best verwijderd van gazon of verhardingen, zeker in het geval van rioolputjes. Schotenaren kunnen tot zondag 15 december 2019 gratis terecht in het containerpark om het bladafval van laanbomen weg te brengen. Enkel wijkverenigingen kunnen dit jaar wijkcontainers aanvragen bij de gemeente. Daarnaast kunnen herfstbladeren ook gebruikt worden als voedsel voor bomen. Verder voorkomen ze onkruid tegen het voorjaar, als je de herfstbladeren tussen bomen, bloemen of struiken legt.

