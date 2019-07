Hello Schoten zoekt structurele oplossing na wegvallen subsidies om toekomst veilig te stellen ADA

13 juli 2019

16u40 0 Schoten De 61ste editie van Hello Schoten is goed van start gegaan. Veel volk en mooi weer zorgden voor een mooi openingsfeest. Ondertussen is de organisatie op zoek naar een structurele oplossing om het wegvallen van de provinciale subsidies op te vangen en de toekomst van het dansfestival veilig te stellen.

Door de overheveling van het departement cultuur van de provincie Antwerpen naar Vlaanderen, kon het internationaal dansfestival Hello Schoten plots niet meer rekenen op provinciale subsidies. De organisatie hoopte op een overgangsmaatregel zodat de 61ste editie zeker zou kunnen doorgaan maar die maatregel kwam er niet. “Dat verraste ons toch enigszins”, vertelt ondervoorzitter Erik Rombouts. “Gelukkig wierp de gemeente Schoten een reddingsboei zodat deze editie toch kon doorgaan.”

Toch kan het niet de bedoeling zijn dat de gemeente ook de komende jaren Hello Schoten zal subsidiëren. “We zijn volop op zoek naar een structurele maatregel zodat we ook de komende jaren kunnen blijven bestaan. Op dit moment is die oplossing er nog niet maar achter de schermen zijn we volop aan het onderzoeken welke oplossingen er zijn”, aldus Rombouts.

Vrijdagavond ging het internationale dansfestival van start. “Het openingsfeest was een enorm succes. Er hing een geweldige sfeer en het weer was ons gunstig gezind. We hopen deze tendens ook de komende week nog verder te zetten zodat we opnieuw 20 tot 25.000 mensen mogen ontvangen.”

Hello Schoten ontvangt dit jaar zeven groepen uit Bolivië, Baskenland, Slowakije, Zuid-Afrika, Roemenië, Indonesië en Vlaanderen. Het volledige programma vind je op helloschoten.be.