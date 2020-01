Groen Schoten maakt drie nominaties voor Groene Pluim bekend emz

08 januari 2020

20u14 0 Schoten Ook dit jaar reikt Groen Schoten de Groene Pluim uit aan een Schotenaar of een Schotens instelling die uitzonderlijk verdienstelijk is op sociaal op ecologisch vlak. De drie genomineerden voor het ereteken zijn Jozef Rombouts, basisschool Sint-Filippus en Lunchroom Steffie vzw.

Groen Schoten heeft zijn selectie bekend gemaakt van Schotenaren, Schotense instellingen of verenigingen die in aanmerking komen voor de Groene Pluim. Met die trofee willen de leden van Groen Schoten een bijzonder initiatief op sociaal of ecologisch vlak belichten: “We hebben dit jaar drie genomineerden die we in de bloemetjes willen zetten”, zegt Peter Arnauw, fractievoorzitter van Groen Schoten.

Lokale sociaal-ecologische initiatieven

De eerste genomineerde is Jozef Rombouts. De Schotenaar is voortrekker van onder meer organisaties als Deuzeld Leeft en Red de Voorkempen: “Hij verdient meer dan de schaduw van waaruit hij werkt en heel wat dossiers in Schoten ten goede heeft beïnvloed”, klinkt het.

Ook de Sint-Filippus basisschool verdient volgens de partij een nominatie: “Als eerste Schotense school proberen ze hun eigen elektriciteit volledig zelf te produceren. Dat is een belangrijk initiatief in onze klimaatneutrale gemeente. Sint-Filippus kan zo een voorbeeld zijn voor andere scholen of verenigingen”, zegt Arnauw.

Ten slotte sleepte Lunchroom Steffie vzw een nominatie in de wacht: “Dit initiatief diende in de schijnwerpers gezet te worden: twee ouders die de droom van hun dochter met autismespectrum waarmaken. En een onderneming die bovendien werkgelegenheid biedt aan mensen met een beperking. De Schotenaren waarderen de lunchroom in de voormalige oranjerie van Vordenstein dan ook enorm”, besluit Arnauw.

Houtsnijwerk

Op zaterdag 1 februari zullen de aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie van Groen Schoten kunnen bepalen wie geefwinkel ‘t Donorke en bio- en boerderijwinkel ‘t Vaarthof zal opvolgen. De winnaar gaat naar huis met houtsnijwerk van Schotenaar Herman Van Overstraeten. Hij was leerling van Herman Cornelis, de beeldhouwer die het Schotense Marktplein vorm heeft gegeven. Ook de twee andere genomineerden zullen niet met lege handen achterblijven.