Groen roept op waardebon ‘Schoten Schenkt’ zelf te schenken aan sociale kruidenier Appel & Ei emz

30 juni 2020

12u31 1 Schoten Groen Schoten lanceert het idee om de waardebon van tien euro ‘Schoten Schenkt’ te schenken aan wie het moeilijker heeft. Onder meer de Schotense sociale kruidenier Appel & Ei zou gezinnen in moeilijkheden blij kunnen maken met de extra bon.

Met ‘Schoten Schenkt’ wil de gemeente Schoten iedere inwoner tien euro laten besteden bij de plaatselijke handelaars. “De intentie is mooi om een principe van gelijkheid te hanteren. Maar het punt is juist dat er geen gelijkheid is in wie het meest getroffen zijn in deze crisis”, reageert Groen-gemeenteraadslid Maya De Backer. Op plaatselijke Facebookgroepen weerklonk ook meermaals de vraag bij Schotenaren of de bon weggegeven kon worden aan wie die beter kan gebruiken.

133 gezinnen

Daarom besloot Groen eens te polsen bij Appel & Ei. De sociale kruidenier was enthousiast over het idee. Daarom vraagt de partij om de waardebonnen aan Appel & Ei te bezorgen. “Die kennen 133 gezinnen die elke euro tien keer moeten omdraaien”, zegt De Backer. Daarbij maakt schepen voor Lokale Economie Veronique d’Exelle (N-VA) wel een kanttekening. “Iedereen mag doen met de bon wat hij wil. Maar in de eerste plaats is het een economische maatregel om de lokale handelaars zoveel mogelijk te steunen. We zijn ook bezig met sociale maatregelen uit te werken. Die doelgroep zal een aparte bon krijgen om zelf aankopen te doen.”

De ‘Schoten Schenkt’-bon wegschenken aan Appel & Ei kan per brief of per mail. Druk je bon met de QR-code op mail na registratie op de website af en steek die in een gesloten omslag in de brievenbus bij Appel & Ei op Paalstraat nummer 287. Wie het via mail wil doen, moet de instructies op de brief van de gemeente volgen om de bonnen per e-mail toegestuurd te krijgen. Die mail kan dan doorgestuurd worden naar info@appelenei-schoten.be.