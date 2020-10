Grillrestaurant herrijst uit as: Phoenix Garden laat Schoten proeven van Argentijnse barbecue emz

13 oktober 2020

17u42 8 Schoten Het barbecuerestaurant Phoenix Garden op de Verbertstraat in Schoten heeft afgelopen weekend haar deuren geopend. Zaakvoerders Stefan Raijmakers (36) en Ferdi Kara (41) blazen zo het voormalige restaurant ‘The Grillfather’ nieuw leven in. “De Argentijnse barbecuegrill is onze trots”, aldus Raijmakers.

Raijmakers en Kara namen The Grillfather in Schoten officieel over op 24 augustus. “We hebben het interieur volledig opgeknapt. De bar werd vernieuwd. Klanten krijgen zicht op de keuken en de Argentijnse barbecue. In de zaal zorgen nieuwe stoelen en frisse decoratie voor een compleet andere look en feel. Zo hebben we van Phoenix Garden een warm, sfeervol en verzorgd restaurant gemaakt”, zegt Raijmakers. Ook de veranda werd onder handen genomen. Die zou deze week nog af moeten zijn.

Vleessuggesties

Als barbecuerestaurant ligt Phoenix Garden in de lijn van The Grillfather. “Het blijft een steakhuis. Op dat vlak is er niet veel concurrentie.” Al is er wel een make-over gebeurd. “We hebben het restaurant spreekwoordelijk volledig in as gelegd. Nu is het als een feniks uit z’n as herrezen. Vandaar ‘Phoenix Garden’”, verduidelijkt Raijmakers. De keuze voor het abdijbier Grimbergen, die de feniks als symbool heeft, op de kaart is dan ook geen toeval.

Starten doet het restaurant met een relatief beperkte kaart. “We willen beginnen met een simpele opzet. Dat breiden we verder uit met suggesties: eens een Tomahawk, een cowboy steak, een filet pur...”, vertelt Raijmakers. Het moge duidelijk zijn dat Phoenix Garden een paradijs is voor vleesliefhebbers. “We hebben als nieuwkomer geprobeerd de prijs redelijk aangenaam te houden.”

Positieve reacties

Een restaurant overnemen in tijden van corona lijkt geen evidentie te zijn. “We zullen inderdaad op iets minder dan een halve capaciteit moeten draaien. Maar het openingsweekend is goed verlopen. Van gasten en buren hebben we al veel positieve reacties gekregen. We hadden ook de mogelijkheid om The Grillfather op de Antwerpse Suikerrui over te nemen. Maar in Schoten leken de restaurants ondanks de corona zeker in het weekend nog steeds vrij vol te zitten. De zaak in Antwerpen overnemen kan in de toekomst nog, al zal dat eerder iets voor volgend jaar zijn.”

Phoenix Garden bevindt zich op de Verbertstraat 54 in Schoten. Momenteel is het restaurant dagelijks geopend van 16 tot 23 uur. Binnenkort komt daar ook lunch bij: dan is het geopend vanaf 11 uur. Meer informatie via www.phoenixgrill.be.