Globetrotters starten restaurant ‘Ohana’ in Schoten: “Ideale bestemming voor een reis in eigen land” emz

05 juni 2020

12u51 2 Schoten De zaakvoerders van de zomerse pop-up ‘Aloha Antwerp’ Chinook Vandecasteele (25) en Tommy Van Buggenhout (38) hopen deze zomer hun restaurant ‘Ohana’ te openen op de Brechtsebaan in de gemeente Schoten. De twee globetrotters willen in een huiselijke sfeer de wereldse keuken van onder meer Hawaï en Zuidoost-Azië serveren. “Het is de ideale ‘bestemming’ voor een reis in eigen land”, zeggen Chinook en Tommy.

Normaal gezien verwelkomde het koppel deze zomer voor de derde keer op rij gasten in hun pop-up ‘Aloha Antwerp’ langs de Schelde in Antwerpen. De coronacrisis kwam midden in de voorbereiding roet in het eten gooien. Deze zomer dus geen pop-up ‘Aloha Antwerp’. Maar de fans hoeven niet te treuren. Chinook en Tommy vonden een geschikt handelspand om de droom van hun permanent restaurant te verwezenlijken. Dat ligt op de Brechtsebaan 298 in Schoten. “Het is vlakbij het water, naast een fietsroute en letterlijk op het kruispunt tussen de gemeentes waar we als kind zijn opgegroeid”, klinkt het.

In ‘Ohana’ willen ze een wereldse sfeer brengen. Zelf doen de horeca-ondernemers niets liever dan exotische bestemmingen ontdekken om er te proeven van de cultuur en de lokale keuken. “Werelds streetfood uit Hawaï, de Filipijnen, Thailand, Bali, Ibiza... gebruiken we als inspiratie om in België de meest verrassende smaakcombinaties op ons bord en in ons glas te toveren. We willen de smaakpapillen van de klanten onderdompelen in de beste herinneringen van onze verre reizen.”

Huiselijke sfeer

Het restaurant zal ‘feelgood-food’ en tropische cocktails aanbieden. Op de kaart komen zowel vlees- en visgerechten als veganistische creaties. De drie populaire klassiekers van ‘Aloha’ zijn nog op het menu te vinden. Die worden aangevuld met maandelijkse suggesties van chef Tommy.

De exotische gerechten en cocktails worden geserveerd in een huiselijke sfeer. ‘Ohana’ staat in de Hawaïaanse cultuur immers voor ‘familie’ in de breedste zin van het woord. “Zowel in ons restaurant als het loungegedeelte moeten onze klanten zich thuis voelen. Ons restaurant wordt een plek waar iedereen zich welkom voelt en waar klanten in de watten worden gelegd met verse, huisbereide lekkernijen.”

Restaurant ‘Ohana’ bevindt zich op de Brechtsesteenweg 298. De opening staat gepland voor de zomer. Een exacte datum is nog niet bekend.