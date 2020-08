Gezonken boot wordt uit Schotense Vaart gehaald: bruggetje aan sluis 10 enkele uren afgesloten emz

18 augustus 2020

19u55 0 Schoten In Schoten wordt op woensdagmorgen 19 augustus om 08 uur een gezonken boot uit het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten gehaald. Daardoor is het bruggetje over sluis 10 aan recyclagepark Den Breker enkele uren afgesloten.

De werken nemen slechts een aantal uren in beslag. Omdat er een grote kraan gebruikt wordt, is het bruggetje over de Schotense Vaart aan sluis 10 afgesloten. Ook het laatste stuk van het jaagpad is niet toegankelijk. Fietsers en auto’s moeten omrijden via de Hoogmolendijk.