Geven, ruilen en delen op De Wisselfabriek: “Omzichtig omgaan met materiaal” Ewoud Meeusen

24 november 2019

15u24 0 Schoten Op zaterdag organiseerde gemeente Schoten in het Kasteel voor de eerste keer een geef-, ruil- en deeldag. Zaadjes ruilen, kledij laten herstellen of deelfietsjes uittesten op een parcours: het was een succesformule. Met De Wisselfabriek wilde de gemeente een boodschap van duurzaamheid uitdragen: “Iedereen moet omzichtig omgaan met materiaal”, vertelt schepen van milieu en duurzaamheid Walter Brat (N-VA).

De Wisselfabriek zorgde zaterdag voor een gevarieerd en origineel programma. In de Drop & Shop kon kledij geruild worden. Maar vooral in het herstelcafé passeerden vele Schotenaren: “We zijn de hele namiddag bezig geweest met het herstellen van kledij die anders weggegooid zou worden”, vertellen Liesbeth Stryckens van milieudienst Schoten en Els Saey van ‘Stoffe en Koffe’. Ook aan de stand van elektronica is het druk: friteuses, naaimachines en computers zijn een greep uit het aanbod.

Zaden ruilen met Velt

Niet alleen kleren, maar ook zaden konden geruild worden. Hugo D’ Hooghe van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) voorziet een ruiltafel. Kinderen plaatsen gefascineerd de zaden bij de juiste vrucht: “Wij gaan onze gekregen tuinkers zeker zaaien”, zegt Nele (6) enthousiast. Familie Broeckx passeerde toevallig: “Het is een tof concept dat je allerlei dingetjes als boeken of speelgoed kan ruilen. Maar ik vind het hier vooral gezellig”, vertelt mama Nicky Prins.

Combi- en deelmobiliteit

Voor zusjes Nele (6) en Fee (7) was het fietsen over de ramp en planken een fijne ervaring. Op De Wisselfabriek maakten de Schotenaren kennis met de initiatieven rond deelmobiliteit in de gemeente: een kinderfietsenproject ‘Op Wielekes’, een bamboofiets en Mobit-deelfietsen. Maar Partago wil ook een elektrische deelwagen voor Schoten: “Voorlopig is er al wel één die we delen met Brasschaat, maar het zou interessant zijn om er eentje voor Schoten alleen te hebben”, vertelt Wilfried Dengler van Partago.

Duurzaamheid

De Wisselfabriek vraagt aandacht voor duurzame omgang met materialen. De Kringwinkel en spelotheek Foliant benadrukken dat huren een aangenaam, goedkoop en duurzaam alternatief is. Schepen van milieu en duurzaamheid Brat wil dat idee vooral uit het armoedetraject halen: “Elk individu is verantwoordelijk voor de milieu-impact van zijn consumptie enerzijds en verplaatsing anderzijds. Op De Wisselfabriek willen wij iedereen ervan bewust maken dat ruilen, delen en herstellen erg positief is voor de ecologische voetafdruk”, vertelt Brat.