Gepassioneerde makelaars openen kantoor gespecialiseerd in vastgoed aan de Spaanse kust emz

07 augustus 2020

21u33 0 Schoten De twee ervaren vastgoedmakelaars Stijn Herbosch (29) uit Schoten en Serge Claes (30) met roots in Sint-Job (Brecht) openen dit weekend hun kantoor op de Ridder Walter Van Havrelaan in Schoten. Hun bedrijf ‘UNIQ Estates’ specialiseert zich in appartementen, huizen, villa’s… aan de Spaanse kust. Ook daar hebben ze aan de Costa Blanca een eigen kantoorruimte. “De prijzen zijn heel aantrekkelijk. Voor een appartement in België kan je in Spanje een villa krijgen”, vertelt Serge.

Stijn en Serge studeerden in 2013 af in de richting vastgoed aan de Artesis Hogeschool in Mechelen. Meteen erna ging Serge aan de slag als makelaar in Spanje. In 2015 kreeg Stijn erkenning van het BIV (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars). Hij deed vooral ervaring op in het Antwerpse.

Sinds het afstuderen droomden beide kameraden ervan om samen ooit een eigen kantoor op te starten. De vennootschap werd begin dit jaar opgericht. En dit weekend gaat de wens echt in vervulling: hun kantoor trapt de opening af met een infoweekend.

Kantoor in Schoten én Spanje

Altijd al gedroomd van een appartement of villa aan de Spaanse kust? Dan weten Serge en Stijn wel raad. Aangezien Serge ondertussen met zijn Madrileense vrouw in Torrevieja aan de Costa Blanca woont, hebben de plaatselijke woonprojecten geen geheimen meer voor hem. Ook zijn businesspartner Stijn is kind aan huis in Spanje. De bedoeling is dat Stijn de vaste man in Schoten wordt en Serge de klanten in Spanje rondleidt. “Vaak hebben Spaanse bedrijven of Belgische makelaars enkel een kantoor in Spanje. Maar wij willen de eerste info hier in België al aanbieden”, klinkt het.

In Spanje doet ‘UNIQ Estates’ alles volgens de Belgische fysieke vastgoedwetgeving. Het Schotens vastgoedkantoor werkt ook enkel samen met betrouwbare bouwpartners. Geïnteresseerden krijgen in Schoten op basis van hun budget en wensen een eerste selectie. Daarna gaan ze op inspectietrip naar het zuiden. Die reis is helemaal voorbereid. Daar gaat Serge met de klanten op zoek naar de perfecte match. Al het advies is volledig gratis. Het voordeel van hun connecties is dat ze kunnen onderhandelen met de bouwpromotoren over bepaalde zaken. “Maar wij doen ook de dienst na de verkoop: het meubilair, een aansluiting op TV Vlaanderen…”

Overwinteren

Het Spaanse vastgoed is en blijft populair. “In de voorbije acht jaar heb ik al meer dan 200 Belgische gezinnen aan een buitenverblijf of permanente woning geholpen”, zegt Serge. Daar brengt de coronacrisis niet veel verandering in. “Sinds juni hebben we al 9 à 10 verkopen kunnen realiseren. Het Spaanse klimaat is dan ook het beste van heel Europa. Tijdens de winter kan je hier komen genieten van het goede weer”, besluiten de vastgoedmakelaars.

Het vastgoedkantoor ‘UNIQ Estates’ bevindt zich op de Ridder Walter Van Havrelaan 343 in Schoten. Meer informatie via de website www.UNIQESTATES.be, per e-mail aan info@uniqestates.be of telefonisch op het nummer 04 99 36 92 80 (Stijn) of 0034 634 37 60 96 (Serge).