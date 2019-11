Gemeentebibliotheek nodigt Schotense auteurs en illustrators uit op boekenbeurs: “Het is heel fijn om lokaal talent te ontdekken” Ewoud Meeusen

14 november 2019

21u37 0 Schoten Vanavond verzamelden negentien schrijvers en illustrators uit de gemeente Schoten in de openbare bibliotheek. Drie medewerkers van de bib organiseerden met medewerking van het creatief Schotense talent een boekenbeurs. Talrijke geïnteresseerden zakten tussen 18u en 22u af naar het Sint-Cordulaplein voor lezingen en workshops: “Het is heel mooi om te zien dat zo veel Schotenaren bezig zijn met boeken. De boekenbeurs toont ook hoe creatief Schoten is”, vertelt bibliothecaresse Liesbeth Van Camp.

Samenwerking tussen bibliotheek en Schotense auteurs

De bibliotheek van Schoten organiseerde voor de eerste keer een boekenbeurs als losstaande activiteit. Daarvoor lanceerden de bibliotheekmedewerkers Eline Pauwels, Philip Cuypers en Laura Peeters een open oproep aan auteurs uit Schoten. Op die manier konden de organisatoren een bont gezelschap bijeenbrengen: “Ik denk dat enkel nog een auteur van boeken voor jongvolwassenen en een thrillerschrijver aan ons aanbod ontbreekt”, vertelt Philip.

De drie organisatoren kregen ook veel hulp van de auteurs: “De Schotense schrijvers en illustratoren kwamen zelf ook met veel inspiratie en voorstellen”, leggen Philip en Eline uit. De organisatie wil de bezoekers niet alleen kennis laten maken met de Schotense literatuur, maar wil de Schotenaren ook bijeenbrengen: “Door de boekenbeurs te laten gelden als ontmoetingsplaats, treden de bezoekers met elkaar in dialoog. Misschien pikken ze het contact op met boeken, wat voordien soms niet het geval was”, zegt Philip.

‘Achtergelaten bagage’: een getuigenis van de aanslagen op Zaventem

Een opvallend schrijfwerk op de boekenbeurs is van de hand van Schotenaar Leslie Hubrechts (32). In haar ‘Achtergelaten bagage’ dat verscheen in 2017, schetst ze een persoonlijk beeld van de bomaanslagen op de luchthaven Brussels Airport Zaventem op 22 maart 2016. Daarvoor baseerde ze zich op haar eigen ervaringen als stewardess van Swissport op de luchthaven tussen 2012 en 2017.

Hubrechts getuigt tijdens haar lezing dat vooral de verwerking van de feiten haar zwaar viel: “Je moet de gebeurtenissen verwerken, maar iedere dag word je opnieuw ermee geconfronteerd. Dan moet je terug van nul beginnen”, getuigt Hubrechts. Ook non-fictie auteur van boeken over preventieve kinesitherapie Wim Peeters (62) vond de getuigenis aangrijpend: “Het boek geeft een weerspiegeling van de chaos tijdens de aanslag en schetst een idee van wat de impact van zo’n gebeurtenis kan zijn.”

Fijn initiatief

Ook Britt Janssens (30) uit Schoten kan de boekenbeurs appreciëren: “Het is het heel fijn om lokaal talent te ontdekken. Als mama van een 2-jarig kind heb ik veel interesse in kinderboeken.” Tijdens de boekenbeurs kwamen de bezoekers in nauw contact met de auteurs en illustratoren, waarbij ze ook de kans hadden om boeken te kopen of te genieten van een gezellige babbel met een drankje.