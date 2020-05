Gemeentebestuur denkt eraan Paalstraat tijdelijk autoluw te maken: “We willen de veiligheid van de winkelaars waarborgen” emz

11u52 0 Schoten Het college van burgemeester en schepenen in Schoten bekijkt donderdag of ze haar winkelstraat de Paalstraat als tijdelijke verkeersmaatregel autoluw kunnen maken. Dat zal nodig zijn indien de Nationale Veiligheidsraad woensdagavond groen licht geeft aan de winkels om maandag opnieuw de deuren te openen. “Ik vrees dat we niet anders zullen kunnen. We zitten in Schoten immers met een zeer smalle winkelstraat”, verduidelijkt burgemeester Maarten De Veuster (N-VA).

Het autoluw maken van de Paalstraat als winkelstraat is een onderwerp dat al verschillende jaren op tafel ligt in de gemeente Schoten. Onder meer CD&V Schoten pleitte in het verleden ervoor dat te doen op bepaalde tijdstippen als zaterdag. Dan passeren vele marktbezoekers ook het winkelcentrum. “Dat zou zorgen voor een versterking van onze winkelkern”, klinkt het.

Door de coronacrisis komt dat idee in een stroomversnelling. Volgens CD&V zorgen de huidige gemeentelijke maatregelen vooral op de aanbodzijde van de lokale handel. “We moeten ook de vraagzijde versterken. Wanneer de winkels terug open gaan, moeten voldoende mensen aangenaam en ontspannen kunnen gaan winkelen om (een deel van) het verlies in te perken. De Paalstraat moet aantrekkelijke en veilig zijn”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Dieter Peeters.

Te smal

Om de sociale afstand van anderhalve meter te kunnen garanderen, zijn de voetpaden eigenlijk te smal. “Enkel wanneer de hele breedte van de straat gebruikt kan worden om over te wandelen, is er voldoende ruimte om de afstand te garanderen. Deze noodzakelijke ingreep is tevens een goede algemene repetitie naar een autovrije Paalstraat”, vult voormalig schepen Erik Block (CD&V) aan.

Ook burgemeester De Veuster beseft dat er weinig andere keuze is. “De winkels bevinden zich dicht opeen in een smalle straat. Om de veiligheid van onze winkeliers te waarborgen, lijkt het tijdelijk autoluw maken van de winkelstraat noodzakelijk. Maar daarbij stellen zich nog wel een aantal vragen. Wat doen we met bewoners van de Paalstraat? En fietsers? En de bussen van De Lijn die normaal door de straat moeten? We zijn volop bezig om dat alles op een veilige manier te kunnen structureren”, besluit hij.