Gemeente Schoten schenkt twee papieren mondmaskers aan burgers die openbaar vervoer moeten nemen emz

29 april 2020

10u11 0 Schoten De gemeente Schoten zal op zondag 3 mei in cultuurcentrum De Kaekelaar twee gratis papieren mondmaskers bieden aan burgers die het openbaar vervoer moeten nemen om naar het werk te gaan. Op die manier kunnen Schotenaren twee werkdagen overbruggen in afwachting van de herbruikbare mondmaskers van de federale overheid.

In de exitstrategie van de coronacrisis worden mondmaskers vanaf maandag 4 mei verplicht op het openbaar vervoer. Daarom zal de federale overheid iedere Belg een herbruikbaar stoffen mondmasker ter beschikking stellen. Die worden wel pas verwacht in de loop van mei. In afwachting daarvan zorgt de gemeente Schoten voor een tussentijdse oplossing. Iedere Schotenaar die met het openbaar vervoer naar het werk gaat en zelf geen mondmasker kan voorzien, krijgt een startpakket met twee gratis papieren mondmaskers. Wanneer de scholen gedeeltelijke opnieuw openen, zal de gemeente ook mondmaskers aan de scholieren uit het secundair onderwijs mondmaskers bezorgen, indien die daar nog niet over beschikken.

Ophaalmoment

De ophaling gebeurt op zondag 3 mei in De Kaekelaar in de Sint-Cordulastraat 10. Ieder gezinslid dat met het openbaar vervoer naar het werk gaat, krijgt twee papieren mondmaskers. Daarvoor dienen Schotenaren vooraf een online formulier in te vullen op de gemeentelijke website. Nadien wordt per e-mail meer info verkregen. Wie geen computer ter beschikking heeft, kan op zondag 3 mei in de Kaekelaar zijn gegevens laten invullen tussen 9 en 13 uur. Bij de verdeling zullen de afstandsregels gerespecteerd worden.

Zelf mondmaskers maken

De gemeente raadt de inwoners daarnaast aan zelf stoffen maskers te bekomen. Zo nemen heel wat winkels en apothekers bestellingen van mondmaskers op. Ook kan je zelf mondmaskers naaien met behulp van de website ‘Maak je Mondmasker’. Verder leggen de piepjonge Schotense vloggers ‘Dolgekke Zusjes’ in een filmpje uit hoe je er eentje kan maken zonder een naaimachine. Wie zelf mondmaskers aan het maken is, mag die extra exemplaren na afspraak via 03/680.06.45 binnenbrengen op het OCMW in de Verbertstraat 27 tussen 9 en half 12. De gemeente Schoten neemt immers ook deel aan de Nationale Naaiactie.