Gemeente Schoten haalt geen papier en karton in containers op

05 december 2019

13u29 0 Schoten De gemeente Schoten haalt geen papier of karton op die in containers naast de weg staan. Enkel papier en karton in een kartonnen doos of vastgebonden met touw nemen de afvalophalers mee.

De afgelopen maanden klaagden verschillende Schotenaren over de afvalophaling van karton en papier. Containers of wasmanden die naast de weg stonden werden niet geledigd. De gemeente legt uit dat dat te belastend is voor de afvalophalers. Wel wordt onderzocht of er in de toekomst kan gewerkt worden met containers voor de papierophaling. Op die manier zou de gemeente een uniform systeem kunnen ontwikkelen dat afgestemd is op het laadsysteem van de ophaalwagens.