Gemeente Schoten belooft iedere inwoner een mondmasker

23 april 2020

18u05 1 Schoten De gemeente Schoten heeft beloofd iedere inwoner een mondmasker te zullen schenken in de strijd tegen het coronavirus. Het is nog niet duidelijk wanneer die ter beschikking gesteld zullen worden.

Ondertussen kondigden gemeentes in de Antwerpse Noordrand als Kapellen, Essen, Wuustwezel en Kalmthout aan dat ze mondmaskers besteld hebben voor iedere inwoner. Ook de gemeente Schoten wil niet achterblijven. De gemeente kondigde aan dat iedere inwoner binnenkort een mondmasker zal krijgen. Over wat voor type mondmasker, de datum van beschikbaarheid en de verdeling ervan is nog niets bekend. Daarvoor wacht de gemeente nog op richtlijnen van de federale overheid.