Gemeente op zoek naar tweedehandslaptops om kansarme jongeren digitaal les te laten volgen emz

28 maart 2020

17u19 0 Schoten Door de coronacrisis krijgen heel wat kinderen en jongeren nu digitaal huiswerk. Omdat niet iedereen over een laptop beschikt, gaat het gemeentebestuur van Schoten naar gebruikte of afgeschreven laptops die nog werken. “Niemand mag uit de boot vallen.”

De gemeente rekent op de steun van lokale bedrijven en particulieren. “We willen kansarme jongeren de kans geven om deel te nemen aan het digitale takenpakket van de scholen. Het is belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt om het momenteel aangeboden onderwijs te volgen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Concreet is de gemeente op zoek naar werkende laptops met een oplader. Dat is bij voorkeur een Windows 10 met een harde schijf met een minimum opslagruimte van 100 gigabyte en een RAM-geheugen van minimaal 4 gigabyte. Nadat de gemeente de laptops klaarmaakt voor hergebruik door data te verwijderen, herstellingen en updates uit te voeren en te reinigen, worden die verdeeld aan jongeren en gezinnen die niet over een computer beschikken.