Gemeente maakt gebruik van autoluwe periode om werkzaamheden versneld te laten uitvoeren emz

24 april 2020

10u41 0 Schoten Het bestuur van de gemeente Schoten maakt gebruik van de huidige autoluwe periode om een aantal werken versneld te laten uitvoeren. Op die manier wil ze de verkeershinder beperken tot een minimum.

Een aantal van die werken zijn afgelopen week opgestart, terwijl een andere reeks werkzaamheden zeer binnenkort van start gaan. Bij de meeste van de werken moet het verkeer een kleine omleiding volgen. Zo gebeuren er sinds maandag 20 april rioleringswerken in de Kruispadstraat tussen de Van Cauwenberghslei en de Paalstraat. In de Geuzenveldenstraat worden sinds dinsdag 21 april voetpaden heraangelegd. Daar geldt enkelrichtingsverkeer. Sinds donderdag 23 april vinden er asfalteringswerken plaats in de Botermelkdijk, de Bosnimfdreef en de Frans Reinemundlei.

Vanaf vrijdagavond 24 april gaat het kruispunt Merksemsebaan met de Deurnesteenweg ter hoogte van de Hoogmolenbrug opnieuw volledig open. Het verkeer in alle richtingen is opnieuw mogelijk, maar het verkeer van Antwerpen naar Wijnegem verloopt tot eind mei over één in plaats van over twee rijstroken.

Fietspaden

Vanaf maandag 27 april wordt de aanleg van fietspaden in de Botermelkbaan heropgestart. Daarbij regelen verkeerslichten het beurtelings verkeer. Diezelfde dag beginnen asfalteringswerken in de Constant Neutjensstraat. Eveneens gebeuren er aanpassingen aan het fietspad op de Elshoutbaan vanaf maandag 27 april. Daardoor is er beurtelings verkeer van kracht.

Vanaf begin mei gebeuren er dan weer nutswerken ter voorbereiding van de volledige heraanleg in de Leeuwerikenlei, de Kwikstaartlei en de Rosierslei. Op 11 mei begint de aanleg van de snelheidsremmende plateau’s in de Schijnparklaan.