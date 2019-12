Gemeente investeert 53 miljoen euro: blikvangers zijn Marktplein, nieuwe sporthal en Gelmelenhof emz

30 december 2019

17u02 0 Schoten Op donderdag 19 december heeft de gemeenteraad van Schoten het meerjarenplan goedgekeurd. De gemeente zal tussen 2020 en 2025 meer dan 53 miljoen euro investeren zonder belastingenverhogingen. Schoten engageert zich voor een aantal grote projecten als de bouw van een nieuwe sporthal, de vernieuwing van straten en de renovatie van het Gelmelenhof, de Forumgebouwen en het Marktplein. Verder zal de gemeente ook heel wat investeren in veiligheid.

Een nieuw jaar gaat traditiegetrouw gepaard met goede voornemens. Ook de gemeente Schoten wil 2020 inzetten met heel wat projecten. Tussen 2020 en 2025 zal de gemeente maar liefst 53 miljoen euro investeren: “Daarnaast zullen we 8 miljoen euro schulden afbetalen en dat zonder belastingverhogingen of nieuwe belastingen. In principe kan alles gefinancierd worden uit de historische reserves en gewoonlijke inkomsten. We hebben dan ook geen nieuwe leningen ingeschreven, maar voor heel grote projecten zullen we misschien wel een beroep moeten doen op een externe financiering”, vertelt Paul Valkeniers (Open VLD), schepen voor Financiën.

Een fris jasje

De gemeente Schoten zal heel wat investeren in de renovatie en hernieuwing van zijn infrastructuur. Zo is ze al volop bezig met de plannen voor de verbouwing en renovatie van de gebouwen op het Marktplein en het Gelmelenhof. Daarvoor trekt de gemeente 7,5 miljoen euro uit. De eerste werken aan het Gelmelenhof zouden al in het najaar van 2020 kunnen beginnen. In de vernieuwing van de Markt en het winkelcentrum zal de gemeente 2 miljoen euro investeren. Tegen de zomer van volgend jaar zou er een beeld- en kwaliteitsplan opgesteld moeten worden: “Het project heeft ook veel aandacht voor inspraak van de bewoners en de middenstand”, vertelt Valkeniers. Niet alleen de Forumgebouwen, maar ook de bejaardenflats van de Jozef Van Craenstraat zullen onder handen genomen worden. De gemeente trekt daarvoor 1 miljoen euro uit. Verder worden ook de gemeentelijke gebouwen met een budget van 4 miljoen euro duurzaam gemaakt, beter beveiligd en wordt de onderhoudsachterstand weggewerkt.

Daarnaast wil het gemeentebestuur de wegeninfrastructuur optimaliseren. In de herstellingen en heraanleg van de wegdekken investeert de gemeente 1,75 miljoen euro. Ook naar het herstellen en de heraanleg van voet- en fietspaden gaat 2,5 miljoen euro. Een aantal straten en wijken worden volledig vernieuwd. Met 8 miljoen euro zal de gemeente onder meer aan de slag gaan in de Botermelkbaan, de Braamstraat, de Paalstraat, de Braamstraat en de Wezelsebaan. Daarnaast zal de gemeente een aantal nieuwe rioleringen laten aanleggen door Riolink. Het bedrijf zal oudere rioleringen hernieuwen en onderhouden. De kosten daarvan worden gefinancierd met de bovengemeentelijke bijdrage die de burgers op hun waterverbruik betalen.

Nieuwe sporthal

De gemeente investeert niet alleen in de renovatie van bestaande gebouwen. Daarnaast plant het ook nieuwe infrastructuur voor zijn inwoners aan te leggen. Er is immers vier miljoen euro ingeschreven voor de bouw van een derde sporthal gepland in 2022. De sportraad zal binnenkort een advies formuleren over de locatie en de grootte van de zaal. Verder zal de gemeente een nieuw Huis van het Kind bouwen in de Curielaan. Het project van 1 miljoen euro zou in 2023 verwezenlijkt worden.

Een veilig en duurzaam Schoten

Naast de renovatie en nieuwbouw wil het gemeentebestuur ook aandacht besteden aan duurzaamheid en veiligheid. Schoten wil versneld omschakelen van de huidige straatverlichting naar LED-technologie dankzij een budget van anderhalf miljoen euro. Voor het gemeentebestuur is ook een veilige omgeving prioritair. Daarom schrijft ze een investeringstoelage van 3,3 miljoen euro uit voor de politie en besteedt ze aan de brandweer 2,7 miljoen euro.