Gemeente bestrijdt eikenprocessierups uitsluitend op openbaar domein emz

30 april 2020

12u00 0 Schoten Tegen midden mei wordt verwacht dat de eikenprocessierupsen hun gevreesde brandharen zullen krijgen. De gemeente Schoten zal enkel hinderlijke nesten op openbaar domein bestrijden. Inwoners die in eigen tuin processierupsen opmerken, moeten voortaan een aannemer contacteren. Daarnaast raadt de gemeente aan tuinen aantrekkelijk te maken voor natuurlijke vijanden van de rupsen zoals vogels of andere insecten.

De gemeente Schoten heeft een nieuwe aanpak uitgewerkt om beter en sneller te kunnen omgaan met de overlastmeldingen van eikenprocessierupsen. “We verleggen onze focus naar het openbaar domein. Het gemeentebestuur zal enkel daar nesten van processierupsen laten behandelen die hinder (kunnen) veroorzaken. Onder het openbaar domein verstaan we openbare fiets- en wandelwegen, scholen, woonzorgcentra en speelpleinen waar eiken staan”, zegt schepen voor Leefmilieu Walter Brat.

Wie op een fiets- of wandeltocht een nest tegenkomt, hoeft niet te panikeren. “De processierups valt geen mensen of dieren aan. Bovendien heeft ze haar plek in ons ecosysteem. Voldoende afstand houden is de boodschap”, vervolgt Brat. Waar traditioneel gezien veel eikenprocessierupsen voorkomen, heeft het gemeentebestuur proactief aandachtsborden gezet met de boodschap niet te pauzeren in de buurt van eikenbomen.

Biodiversiteit

De eikenprocessierupsen komen echter ook voor op privaat domein. Wie in eigen tuin last heeft van de insecten, moet voortaan zelf een aannemer contacteren. Daardoor kan het gemeentebestuur focussen op het openbaar domein. “Zo kunnen we de overlastmeldingen langs openbare wegen sneller en efficiënter aanpakken”, verduidelijkt Brat.

Volgens hem spelen natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen een belangrijke rol in de strijd tegen deze hinderlijke insecten. In dat kader schakelt hij de hulp in van de Schotenaren. “Door meer planten, bosjes, hagen en bloemen te planten, wordt onze gemeente aantrekkelijker voor andere insecten en vogels die de eikenprocessierups maar al te graag op het menu zetten. Op die manier perken we op lange termijn de populatie eikenprocessierupsen in.”

Een rupsennest melden op het openbaar domein kan snel en makkelijk via www.schoten.be/processierups. Bomen met nesten die reeds gemeld werden, zullen een markering of lint krijgen om dubbele meldingen te voorkomen. Een erkende bestrijder van eikenprocessierupsen op privaat domein contacteren kan via een lijst opgesteld door het gemeentebestuur in samenwerking met de Provincie Antwerpen.