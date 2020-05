Geliefde Schotense priester Flor Stes overleden op 78-jarige leeftijd emz

22 mei 2020

14u30 0 Schoten Priester Flor Stes uit de gemeente Schoten is donderdagavond op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was lange tijd actief als pastoor van de parochie Sint-Cordula. “Iedereen is erg aangeslagen”, reageert zijn mantelzorger Maria Gysen.

Op 5 mei 1942 zag Stes het levenslicht. Hij ontving zijn priesterwijding op 20 juni 1969. Vervolgens was hij verschillende decennia pastoor. Zo verzorgde hij 41 jaar kerkdiensten voor lokale parochies, vooral voor die van Sint-Cordula. In februari kreeg hij echter een hersenbloeding tijdens de viering van Maria Lichtmis in de Sint-Cordulakerk. Vervolgens revalideerde hij in woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen.

Laatste groet

Donderdagavond moest Schoten echter afscheid nemen van zijn ‘herder’. Omstreeks 23.20 uur werd zijn overleden vastgesteld. Hij stierf in zijn slaap. Door de coronacrisis zal de begrafenis in intieme kring moeten plaatsvinden. Wel is er een mogelijkheid tot begroeting in de pastorie. Dat kan op dinsdag 26 mei van 10 tot 16 uur en op woensdag 27 mei van 14 tot 20 uur.